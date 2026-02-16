Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Ένοπλη ληστεία στον Σκλαβενίτη στην Θηβών: Κουκουλοφόρος απείλησε με όπλο υπάλληλο και άρπαξε τις εισπράξεις

Ένοπλη ληστεία στον Σκλαβενίτη στην Θηβώ...

Ο δράστης εισέβαλε στο σούπερ μάρκετ και σηκώνοντας το όπλο του, ανάγκασε την υπάλληλο να του δώσει τα χρήματα – Ανθρωποκυνηγητό από την ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό του

 Ένοπλη Ληστεία έγινε το πρωί της Δευτέρας (16.02.2026) σε σούπερ μάρκετ του Σκλαβενίτη, στη Θηβών, με τον δράστη να αρπάζει τις εισπράξεις και να φεύγεις πεζός από το σημείο.

Η ληστεία έγινε λίγα λεπτά πριν τις 09:00 το πρωί, στο σούπερ μάρκετ που βρίσκεται επί της Θηβών, στην Κοκκινιά. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως ο κουκουλοφόρος εισέβαλε στην επιχείρηση και με το όπλο του απείλησε την ταμεία.

Αφού άρπαξε τις εισπράξεις, έφυγε πεζός.

Στο σημείο έσπευσαν περιπολικά και ξεκίνησε ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη.

Οι αστυνομικοί λαμβάνουν καταθέσεις από εργαζομένους και αυτόπτες μάρτυρες και ελέγχουν προσεκτικά τα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας ώστε να βρουν στοιχεία για τον δράστη αλλά και το δρομολόγιο διαφυγής του.

Ειδήσεις Τώρα

Κακοκαιρία εξπρές την Τρίτη με ισχυρές καταιγίδες: Πώς εξηγείται το φαινόμενο μετά τους χθεσινούς νοτιάδες και τη σκόνη

Τέμπη: Τρία χρόνια από τη σιδηροδρομική τραγωδία - Το κάλεσμα για μαζικές συγκεντρώσεις στις 28 Φεβρουαρίου

Καιρός: Με κρύο θα περάσουμε την Καθαρά Δευτέρα

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Ένοπλη Ληστεία Σούπερ Μάρκετ
Ειδήσεις
Κοινωνία
["\u0388\u03bd\u03bf\u03c0\u03bb\u03b7 \u039b\u03b7\u03c3\u03c4\u03b5\u03af\u03b1","\u03a3\u03bf\u03cd\u03c0\u03b5\u03c1 \u039c\u03ac\u03c1\u03ba\u03b5\u03c4"]
821245
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις