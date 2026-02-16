Ένοπλη ληστεία στον Σκλαβενίτη στην Θηβών: Κουκουλοφόρος απείλησε με όπλο υπάλληλο και άρπαξε τις εισπράξεις

Ο δράστης εισέβαλε στο σούπερ μάρκετ και σηκώνοντας το όπλο του, ανάγκασε την υπάλληλο να του δώσει τα χρήματα – Ανθρωποκυνηγητό από την ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό του
Ένοπλη Ληστεία έγινε το πρωί της Δευτέρας (16.02.2026) σε σούπερ μάρκετ του Σκλαβενίτη, στη Θηβών, με τον δράστη να αρπάζει τις εισπράξεις και να φεύγεις πεζός από το σημείο.
Η ληστεία έγινε λίγα λεπτά πριν τις 09:00 το πρωί, στο σούπερ μάρκετ που βρίσκεται επί της Θηβών, στην Κοκκινιά. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως ο κουκουλοφόρος εισέβαλε στην επιχείρηση και με το όπλο του απείλησε την ταμεία.
Αφού άρπαξε τις εισπράξεις, έφυγε πεζός.
Στο σημείο έσπευσαν περιπολικά και ξεκίνησε ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη.
Οι αστυνομικοί λαμβάνουν καταθέσεις από εργαζομένους και αυτόπτες μάρτυρες και ελέγχουν προσεκτικά τα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας ώστε να βρουν στοιχεία για τον δράστη αλλά και το δρομολόγιο διαφυγής του.
