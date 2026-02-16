Κακοκαιρία: Ζημιές, πλημμύρες και εκκενώσεις από τα Τζουμέρκα έως τη Σαμοθράκη - Σε επιφυλακή οι Αρχές

Πλημμύρες, κατολισθήσεις και 10 εκκενώσεις σπιτιών

Τεράστια προβλήματα σημειώνονται σε όλη τη χώρα και σήμερα Δευτέρα (16.02.2026) με το πέρασμα της σφοδρής κακοκαιρίας που «χτυπά» με καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους. Πτώσεις δέντρων, πλημμύρες, κατολισθήσεις, καθιζήσεις και διακοπές ρεύματος πλήττουν χωριά, κοινότητας και πόλεις από τα Τζουμέρκα μέχρι τη Χίο και την Σαμοθράκη μέχρι της Ηλεία. Η ΕΜΥ εξέδωσε νωρίτερα έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού με πορτοκαλί προειδοποίηση για Λέσβο και Χίο, όπου θα σημειωθούν ισχυρές βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις άνεμοι και πιθανόν χαλαζοπτώσεις. Παράλληλα, και η Πολιτική Προστασία έχει απευθύνει συστάσεις προς τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί λόγω της κακοκαιρίας «εξπρές». Μάλιστα, σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code», έθεσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για αύριο Τρίτη, την Περιφέρεια Πελοποννήσου, την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και την Περιφέρεια Ηπείρου για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, καθώς και παράκτιων πλημμυρών λόγω των θυελλωδών ανέμων. «Μπουρίνι» έπεσε και στην Αττική, προκαλώντας προβλήματα σε αρκετές περιοχές, όπου οι δρόμοι πλημμύρισαν και η κίνηση «χτυπούσε κόκκινο». Ωστόσο, στην υπόλοιπη Ελλάδα, οι ζημιές είναι περισσότερες και χρήζουν ιδιαίτερης σημασίας. Στη Φοινικούντα και την Μύκονο η θάλασσα «φούσκωσε» και βγήκε στην ακτή, ενώ και στο Κατάκολο σημειώθηκαν πτώσεις δέντρων από τους ισχυρότατους ανέμους, στη Χίο πλημμυρισμένοι δρόμοι, ενώ στη Σκάλα Λουτρών της Λέσβου, στεριά και θάλασσα να έχουν γίνει ένα από χθες το πρωί, με τις ισχυρότατες ριπές των ανέμων. Στη Λήμνο δοκιμάζονται οι αντοχές του κρατικού μηχανισμού, με τα προβλήματα να επεκτείνονται στη Σαμοθράκη. Στη Σύμη οι περισσότεροι κάτοικοι χθες βράδυ κλείστηκαν στα σπίτια τους και στην Ηλεία σπίτια στο Βαρθολομιό έχουν πλημμυρίσει. Δέκα μέτρα κατολίσθηση στα Τζουμέρκα

Στην επαρχιακή οδό Πραμάντων – Ιωαννίνων, κοντά στα Τζουμέρκα, ο δρόμος έχει κυριολεκτικά «κοπεί στα δύο» ενώ οδηγός αυτοκινήτου, που διερχόταν τη στιγμή της καθίζησης σώθηκε από τύχη. Μεγάλη καθίζηση του οδοστρώματος σημειώθηκε στη 2η Επαρχιακή Οδό στα Τζουμέρκα, με αποτέλεσμα να διακοπεί άμεσα η κυκλοφορία στο σημείο. Την ώρα που υποχωρούσε το οδόστρωμα, από το σημείο διερχόταν Ι.Χ. αυτοκίνητο, με τον οδηγό να αποφεύγει την πτώση στο κενό την τελευταία στιγμή.

Ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων προχώρησε άμεσα στο κλείσιμο του δρόμου, προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος ατυχήματος, ενώ η κυκλοφορία διεξάγεται μέσω εναλλακτικών διαδρομών. Στο σημείο αναμένονται τεχνικά κλιμάκια για την εκτίμηση της ζημιάς και τον σχεδιασμό των απαραίτητων παρεμβάσεων αποκατάστασης. Καταπτώσεις στην Πρέβεζα

Με μηχανήματα που δουλεύουν αδιάκοπα στην Μυρσίνη, τον Μύτικα, την παραλιακή εθνική οδό και την Πάργα, αντιμετωπίζονται τα σοβαρά προβλήματα που ανέκυψαν τις τελευταίες ημέρες από το νέο κύμα βροχοπτώσεων στην περιοχή της Πρέβεζας. Οι καταπτώσεις και οι κατολισθήσεις είναι συνεχείς σε πολλά και διαφορετικά σημεία γεγονός που κρατά σε επιφυλακή τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου και των Δήμων. Στην περιοχή της Πάργας, αυτοκίνητα καταπλακώθηκαν από βράχια, ευτυχώς χωρίς να σημειωθεί κανένας τραυματισμός. Στο Διαπόρι της Λήμνου το νερό πλησίασε απειλητικά τα πρώτα σπίτια και δύο άτομα εγκλωβίστηκαν σε κατάστημα. Προβλήματα σε Σαμοθράκη, Κέρκυρα και Πελοπόννησο

Στα εξήντα μέτρα έφτασε το κύμα στη στεριά και στη Σαμοθράκη, όπου οι θυελλώδεις νοτιάδες έριξαν κολώνες και δέντρα, με αποτέλεσμα διακοπές ηλεκτροδότησης.

Στην Κέρκυρα, τα προβλήματα διογκώνονται με τις βροχοπτώσεις να συνιστούν το χειρότερο ρεκόρ σε μισό αιώνα, καθώς συνεχίζονται για 20 ημέρες και ίσως οι 2.300 τόνοι βροχής ανά στρέμμα να συνιστούν ρεκόρ μισού αιώνα. Τεράστιες καταστροφές, αναφέρουν οι αρχές της Πελοποννήσου στην περιοχή της Μεγαλόπολης. Η δύναμη του νερού αποτυπώνεται στο γεφύρι που κατέρρευσε κόβοντας στα δύο τον δρόμο και αφήνοντας χωρίς πρόσβαση δέκα χωριά. Οι καταστροφές αποτιμώνται και στο δίκτυο ύδρευσης. Παράλληλα, στον «αέρα» βρέθηκε πολυκατοικία στις Συκιές Θεσσαλονίκης από τις ισχυρές βροχές.

Πλημμύρες στην Κατερίνη

Αίτημα για να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης διατύπωσε ο δήμος Κατερίνης προς τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, λόγω των προβλημάτων που προκλήθηκαν χτες στο παραλιακό μέτωπο από τον έντονο κυματισμό και το φαινόμενο θαλάσσιας υπερχείλισης. Συγκεκριμένα, απόρροια της επικράτησης ισχυρών νότιων ανέμων υπήρξε η εκτεταμένη κατάκλυση του παραλιακού μετώπου, προκαλώντας καταστροφές στις κοινότητες Παραλίας, Κορινού και στον οικισμό Ολυμπιακής Ακτής.

Με εντολή του δημάρχου Κατερίνης, Ιωάννη Ντούμου και με τον συντονισμό του αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας, Χρήστου Λάζου, έχει ήδη ξεκινήσει από το πρωί η καταγραφή των ζημιών δημοτικών υποδομών (οδικό δίκτυο, τεχνικά έργα, αντλιοστάσια κ.ά.) και θα προχωρήσει η σύνταξη τεχνικών εκθέσεων συνοδευόμενες από φωτογραφική τεκμηρίωση. «Οι ζημιές είναι μεγάλες, οι υπηρεσίες μας κάνουν καταγραφή. Ήταν ένα πρωτόγνωρο γεγονός. Η θάλασσα “σηκώθηκε” μισό – ένα μέτρο και βγήκε στη στεριά, χωρίς να φυσάει ή να βρέχει. Πλημμύρισαν πολλά καταλύματα και καταστήματα», δήλωσε στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ο δήμαρχος κ. Ντούμος. Σημείωσε δε, πως από αύριο, Τρίτη 17/2, οι υπηρεσίες του δήμου, σε συνεργασία με την Αντιπεριφέρεια Πιερίας θα ζητήσουν να γίνει πλήρης καταγραφή των ζημιών που υπέστησαν οι πληγέντες κάτοικοι και επιχειρηματίες. «Πνίγηκε» και το Βαρθολομίο

Μεγάλα προβλήματα έχουν σημειωθεί και σε περιοχές της Ηλείας μετά από διαδικασίες για την αποσυμφόρηση του Φράγματος Καραμανλή. Συγκεκριμένα, «πνίγηκε» το Βαρθολομιό, ενώ κλιμάκιο προχώρησε στην ελεγχόμενη απελευθέρωση υδάτων προκαλώντας εκτεταμένες πλημμύρες σε καλλιέργειες και σπίτια.