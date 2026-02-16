Το ΠΑΣΟΚ διέγραψε τον Παναγιώτη Παρασκευαΐδη από την Κοινοβουλευτική Ομάδα

Με μια λακωνική αλλά πολιτικά ηχηρή επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, έθεσε εκτός Κοινοβουλευτικής Ομάδας τον βουλευτή Λέσβου, Παναγιώτη Παρασκευαΐδη.

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ: «Οι συνεχείς απαράδεκτες δηλώσεις του βουλευτή Λέσβου, κ. Παρασκευαΐδη θολώνουν το πολιτικό και ιδεολογικό μήνυμα του ΠΑΣΟΚ και δεν μπορούν να είναι ανεκτές.

Με επιστολή του στον Πρόεδρο της Βουλής, ο Νίκος Ανδρουλάκης γνωστοποιεί οτι ο κ. Παρασκευαΐδης τίθεται εκτός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.»

Αφορμή για τη διαγραφεί του Παναγιώτη Παρασκευαΐδης αποτέλεσαν οι δηλώσεις που παραχώρησε νωρίτερα το πρωί, ο ανεξάρτητος πλέον βουλευτής, μιλώντας στο κανάλι της Βουλής και στην ερώτηση του δημοσιογράφου, Λάμπρου Πέγκου, για το αν πρέπει το ΠΑΣΟΚ να συνεργαστεί με την ΝΔ προκειμένου να αποφευχθεί πιθανή ακυβερνησία είπε: «Αν είναι να μείνει ακυβέρνητη η Ελλάδα πρέπει να συνεργαστούμε με όλους. Με τους πάντες. Ακόμα και με δικτατορικά καθεστώτα».

Δείτε το βίντεο με τις επίμαχες δηλώσεις