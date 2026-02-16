Τις εγκαταστάσεις του φράγματος του Πηνειού στην Ηλεία επισκέφθηκε ο Σπύρος Σκιαδαρέσης

Στις εγκαταστάσεις του φράγματος του Πηνειού στην Ηλεία βρέθηκε την περασμένη Κυριακή, ο επικεφαλής της περιφερειακής παράταξης «Νέα Δυτική Ελλάδα», Σπύρος Ν. Σκιαδαρέσης, όπου συνάντησε κατοίκους της περιοχής και εισέπραξε την αγωνία τους για την στάθμη, ενώ ήταν «παρών» και στην απελευθέρωση του νερού από την δεξαμενή και την στάθμη χαμηλότερα από το όριο.

Παράλληλα, οι κάτοικοι υπέδειξαν στον κ. Σκιαδαρέση το σημείο που πρόκειται να κατασκευαστεί φωτοβολταϊκό πάρκο πέριξ της δεξαμενής του φράγματος, εκφράζοντας την ανησυχία τους για την υποβάθμιση της περιοχής.

Τέλος, ο κ. Σκιαδαρέσης επισκέφθηκε το εγκαταλελειμμένο τουριστικό κατάστημα του φράγματος, αντικρίζοντας εικόνες ντροπής για ένα έργο το οποίο είχε εξαγγελθεί από την περιφερειακή Αρχή Φαρμάκη με τυμπανοκρουσίες…

Μετά την επίσκεψή του στο φράγμα, ο κ. Σκιαδαρέσης φέρνει το θέμα της κατάστασης λειτουργίας του και της διαχείρισης του νερού στην προσεχή ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας με ερώτηση που κατέθεσε.

Όπως αναφέρει «ζητούμε την αναλυτική ενημέρωση του Σώματος για:

1. Ποια η κατάσταση λειτουργίας του Φράγματος Πηνειού και της διαχείρισης του ύδατος αυτού (στατικότητα, επάρκεια, επισκεψιμότητα).

2. Ενημέρωση του Σώματος για την φημολογούμενη κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου πέριξ του φράγματος και την ακριβή τοποθέτηση αυτού».