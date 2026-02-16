Τέμπη: Η εισαγγελέας Λάρισας έδωσε εντολή για εκταφή 9 σορών

Εκταφές θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη διατάσσει η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας για το σιδηροδρομικό δυστύχημα που συγκλόνισε τη χώρα.

Σύμφωνα με τη σχετική εντολή, προβλέπεται η εκταφή εννέα σορών έως το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας. Η διαδικασία αφορά τα θύματα της τραγωδίας και στοχεύει στη διενέργεια νέων εργαστηριακών εξετάσεων.

Τέσσερις μήνες μετά την έγκριση των εξετάσεων που είχαν ζητήσει οι γονείς και οι συγγενείς των θυμάτων, η εισαγγελέας κ. Παπαϊωάννου επαναφέρει το ζήτημα, ζητώντας την ολοκλήρωση των εκταφών μέσα στις επόμενες ημέρες.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί τα εργαστήρια που θα αναλάβουν τις αναλύσεις. Τέσσερα πανεπιστημιακά ιδρύματα έχουν ήδη ενημερώσει, ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει κατάλληλο εργαστήριο για τις συγκεκριμένες εξετάσεις.

Με τη νέα παραγγελία, δίνεται προθεσμία 24 ωρών στους πραγματογνώμονες ιατροδικαστές να δηλώσουν τα εργαστήρια, όπου θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις. Εντός δύο ημερών θα πρέπει, επίσης, να οριστούν οι πραγματογνώμονες χημικοί που θα συμμετάσχουν στη διαδικασία.

Παράλληλα, ζητείται να διενεργηθούν μόνο οι εξετάσεις που μπορούν να πραγματοποιηθούν στην Ελλάδα, όπως τοξικολογικές, βιοχημικές και αναλύσεις DNA – οι ίδιες που είχαν γίνει και στους μηχανοδηγούς – με στόχο την ολοκλήρωσή τους μέχρι το τέλος της εβδομάδας.