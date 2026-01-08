Συρράκο - Το αρχοντοχώρι των Τζουμέρκων

Το Συρράκο, χτισμένο σε υψόμετρο 1.150 μέτρων στις πλαγιές του όρους Λάκμος, είναι ένας ανακηρυγμένος παραδοσιακός οικισμός όπου η πέτρα κυριαρχεί σε κάθε γωνιά

Η Ελλάδα μας είναι γεμάτη ομορφιές κι αυτό είναι κοινώς παραδεκτό και αποδεκτό. Δεν χωράει αμφιβολία περί τούτου δανειζόμενος και μια από τις πιο κλασικές ατάκες του ελληνικού παλιού καλού κινηματογράφου. Μια χώρα γεμάτη ομορφιές και υπέροχα χωριά που – δυστυχώς- ερημώνουν, κρατώντας στα σπλάχνα τους τις μνήμες αλλοτινής δόξας και ευμάρειας. Η ανάγκη που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια για την αναζήτηση και την επιστροφή ίσως στις ρίζες και σε πιο ήρεμους προορισμούς, μακρυά από celebrities, δήθεν εστιατόρια, τουριστικά μαγαζιά με κινέζικες ρέπλικες που έχουν κατακλύσει την καθημερινότητά μας, μας έχει οδηγήσει στην ανακάλυψη των προφανών: χωριά και περιοχές που πάντα ήταν γνωστές αλλά όχι «διάσημες», με ιστορικό ενδιαφέρον, πλούσια πολιτιστική παράδοση που μάλλον δεν κάνουν για τους πολλούς αλλά για τους πιο «ψαγμένους». Ας κάνουμε μια στάση στο Συρράκο της Ηπείρου, το λεγόμενο και Πέτρινο στολίδι των Τζουμέρκων.

Το Συρράκο, χτισμένο σε υψόμετρο 1.150 μέτρων στις πλαγιές του όρους Λάκμος, είναι ένας ανακηρυγμένος παραδοσιακός οικισμός όπου η πέτρα κυριαρχεί σε κάθε γωνιά. Είναι η πατρίδα του μεγάλου μας ποιητή Κώστα Κρυστάλλη και ένα χωριό με πλούσια ιστορία και παράδοση με τους κατοίκους ή τους καταγόμενους από τη περιοχή να νιώθουν ιδιαίτερα περήφανοι για την πατρίδα τους. Μια περιοχή δύσβατη με οδικό δίκτυο που έχει φτιαχτεί πριν από πλεόν 50 χρόνια και συχνά αποκόπτεται λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών! Φτάνοντας με το αυτοκίνητό σας στο χωριό, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν θα το χρησιμοποιήσετε, μια και το χωριό έχει χαρακτηριστεί ως παραδοσιακό και οι μετακινήσεις γίνονται με τα πόδια σε όλο το λιθόστρωτο πετρόχτιστο αυτό αριστουργηματικό χωριό. Δυο χαρακτηριστικά πέτρινα τοξωτά γεφύρια υποδέχονται τους επισκέπτες στην είσοδο του χωριού: το λιθόστρωτο Πούντεα Νουάουα, που το περιβάλλουν τα σκιερά πλατάνια και το Πούντεα Νικ, που ξεχωρίζει για την αγριάδα του απόκοσμού τοπίου του. Πριν φτάσετε στο κέντρο του Συρράκου περάστε από το Κτίσμα της Γκούρας, που αν και περατώθηκε στα μέσα του 15ου αιώνα εξακολουθεί να παραμένει το αρτιότερο και πλέον θαυμαστό αρχιτεκτονικό επίτευγμα του οικισμού, με τον επιβλητικό, φτιαγμένο από ελαφρόπετρα θόλο του να εντυπωσιάζει με την καμπυλότητά του.