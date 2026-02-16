Τα ζυμαρικά είναι ο ορισμός του comfort food. Και πανεύκολα για να ετοιμαστούν.

Ωστόσο ο Δημήτρης Σκαρμούτσος έκανε μια συνταγή, δείχνοντάς μας ότι υπάρχει ακόμα πιο εύκολος τρόπος. Απίστευτο;

Ο γνωστός σεφ μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA Buongiorno, παρέα με τη Φαίη Σκορδά και μας έδειξε μια συνταγή για παπαρδέλες με λαχανικά.

Σε περίπου 15 λεπτά έχουμε έτοιμη μια συνταγή χορταστική, νόστιμη και γεμάτη χρώματα.

Τα υλικά

250 γρ. παπαρδέλες

1 λευκό κρεμμύδι

200 γρ. μανιτάρια champignon

1 κολοκύθι

1/2 μπρόκολο

10 ντοματίνια

2 τριμμένες ντομάτες

2 κίτρινες πιπεριές

1 κ.σ. πελτέ ντομάτας

1/2 ματσάκι μαϊντανό

1 κ.γ. σκόρδο

1 κ.γ. πάπρικα καπνιστή

1 κ.γ. θυμάρι ξερό

1 κ.σ. μέλι

70 ml ελαιόλαδο

350 γρ. ζωμό λαχανικών

100 γρ. παρμεζάνα τριμμένη

αλάτι

πιπέρι

Το μυστικό

Μια συνταγή που τα υλικά μαγειρεύονται όλα μαζί.

Η διαδικασία