Συνταγή για βελούδινο κέικ καρότου

Η κορυφαία συνταγή για κέικ καρότου, δημιουργεί ένα αποτέλεσμα με γεμάτη και πλούσια γεύση. Γαρνίρεται με κρέμα τυριού για μια πρωτότυπη αντίθεση.

Το κέικ καρότο είναι πλούσιο σε γεύση χάρη στα καρότα, τον πολτό ανανά και τις σταφίδες. Οι λάτρεις της ζαχαροπλαστικής, αγαπούν το γενναιόδωρο μέγεθος και τα εντυπωσιακά, ευέλικτα στρώματα αυτού του κέικ.

Χρόνος Προετοιμασίας: 20 λεπτά

Χρόνος Μαγειρέματος: 45 λεπτά

Επιπλέον Χρόνος: 1 ώρα και 10 λεπτά

Συνολικός Χρόνος: 2 ώρες και 15 λεπτά

Μερίδες: 16

Υλικά για 16 μερίδες

6 φλιτζάνια τριμμένα καρότα

1 φλιτζάνι καστανή ζάχαρη

1 φλιτζάνι σταφίδες

4 μεγάλα αυγά

1 ½ φλιτζάνια λευκή ζάχαρη

1 φλιτζάνι φυτικό λάδι

2 κουταλάκια του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας

1 φλιτζάνι κονσέρβα ανανά, στραγγισμένο

3 φλιτζάνια αλεύρι για όλες τις χρήσεις

4 κουταλάκια του γλυκού κανέλα σε σκόνη

1 ½ κουταλάκι του γλυκού σόδα μαγειρικής

1 κουταλάκι του γλυκού αλάτι

1 φλιτζάνι ψιλοκομμένα καρύδια

Οδηγίες