Σκόπελος: Το νησί της Ευρώπης που διατηρεί ακόμη την ταυτότητά του

Για δύο μήνες η Σκόπελος και η Ελλάδα θα προβάλλονται «στον αέρα», στη διάρκεια διεθνών πτήσεων. Όπως αναφέρεται σε τετρασέλιδο αφιέρωμα στο περιοδικό En Voyage που διαβάζεται από 600.000 περίπου επιβάτες της αεροπορικής εταιρείας Aurigny Flights μέσα σε πτήσεις για Μ. Βρετανία και Γαλλία.

Στο αφιέρωμα που προέκυψε μετά από δημοσιογραφική αποστολή με πρωτοβουλία του Δήμου Σκοπέλου, τονίζεται ότι το καταπράσινο νησί των Βορείων Σποράδων, έχει τα τελευταία χρόνια κατακτήσει τη διεθνή προσοχή, αποτελώντας σημείο αναφοράς για ταξιδιώτες που αναζητούν αυθεντικές εμπειρίες στο Αιγαίο.

Με φόντο την προβολή μέσα από τον κινηματογράφο, το νησί επιβεβαιώνει ότι η πραγματική του δύναμη βρίσκεται πέρα από τη “μεγάλη οθόνη”, στην απαράμιλλη φυσική ομορφιά, την αρχιτεκτονική ταυτότητα και την ατμόσφαιρα γαλήνης που το χαρακτηρίζει.

Η πολιτιστική κληρονομιά υπάρχει σε κάθε μεριά, με πολλές εκκλησίες και μοναστήρια να μαρτυρούν τη βαθιά πνευματική παράδοση του τόπου. Παράλληλα, οι τοπικές συνταγές, βασισμένες σε τοπικά προϊόντα και φρέσκα θαλασσινά, προσφέρουν γευστικές απολαύσεις με τη φημισμένη Σκοπελίτικη τυρόπιτα να ξεχωρίζει και τα εστιατόρια και ταβερνάκια του νησιού να συνδυάζουν παράδοση με δημιουργικότητα.

Η πρόεδρος της Τουριστικής Επιτροπής του Δήμου Σκοπέλου Εύα Καραμεσίνη, αναφερόμενη όστον τρόπο που βλέπει τη νέα σεζόν, τόνισε ότι στόχος είναι η εξωστρέφεια χωρίς όμως να γίνονται συμβιβασμοί στην ποιότητα και την τοπική τους ταυτότητα.