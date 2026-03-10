Μεσολόγγι την 25η Μαρτίου: Ιστορία, παρελάσεις και εικόνες από τη λιμνοθάλασσα

Η φετινή 25η Μαρτίου, που πέφτει Τετάρτη, δίνει την ευκαιρία για μια όμορφη ανοιξιάτικη απόδραση.

Εάν, έχετε τη δυνατότητα να πάρετε άδεια, μπορείτε να απολαύσετε πέντε ημέρες σε έναν τόπο άρρηκτα συνδεδεμένο με την ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης, το Μεσολόγγι.

Με το λάβαρο της Επανάστασης από την Ι.Μ. Μεγίστης Λαύρας η παρέλαση φέτος στο Μεσολόγγι

Ο τόπος αυτός έχει χαραχθεί στη συλλογική μνήμη για την ηρωική Έξοδο των πολιορκημένων το 1826. Σήμερα, ο επισκέπτης μπορεί να περπατήσει στον Κήπο των Ηρώων, έναν τόπο γαλήνης και μνήμης, όπου βρίσκονται μνημεία και τάφοι αγωνιστών της Επανάστασης, αλλά και του Λόρδου Βύρωνα. Λίγα βήματα πιο πέρα, μουσεία και πολιτιστικοί χώροι αφηγούνται την ιστορία της πόλης και τη διαρκή σχέση της με την τέχνη και τον πολιτισμό.

Φέτος, εάν σχεδιάσετε να βρεθείτε στο Μεσολόγγι, θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε την παρέλαση που θα πραγματοποιηθεί με το ιστορικό λάβαρο της Ελληνικής Επανάστασης από την Ιερά Μονή Μεγίστης Λαύρας.

«Η παρουσία του ιερού αυτού συμβόλου αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς το φετινό έτος είναι επετειακό, σηματοδοτώντας τη συμπλήρωση 200 ετών από την ηρωική Έξοδο των Ελευθέρων Πολιορκημένων. Η ιστορική αυτή συμμετοχή αποτελεί έναν ισχυρό συμβολισμό μνήμης, τιμής και εθνικής ενότητας, συνδέοντας τον αγώνα των αγωνιστών της Ελληνικής Επανάστασης με τη διαχρονική θυσία και το μεγαλείο του Μεσολογγίου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο αντιπεριφερειάρχης Αιτωλοακαρνανίας Θανάσης Μαυρομμάτης, σύμφωνα με το agrinioculture.

Εκτός, όμως, από τη μακρά ιστορία του, το Μεσολόγγι εντυπωσιάζει και με το φυσικό του κάλλος. Η λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου Αιτωλικού, μαζί με το Δέλτα των ποταμώνΑχελώου και Ευήνου, αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους υγροβιότοπους της Μεσογείου.

Εκατοντάδες είδη πουλιών βρίσκουν εδώ καταφύγιο, ενώ οι εικόνες της λιμνοθάλασσας αλλάζουν διαρκώς μέσα στη μέρα. Κάθε στιγμή έχει τους δικούς της χρωματισμούς και το σκηνικό καθηλώνει, θυμίζοντας καρέ ταινίας.

Τα νερά της λιμνοθάλασσας προσφέρονται για δραστηριότητες, γι’ αυτό μην χάσετε την ευκαιρία για μια βόλτα με καγιάκ, όπου δεν είναι απίθανο να μοιραστείτε τη διαδρομή με φλαμίνγκο και άλλα υδρόβια πουλιά.