Οι πράσινες χελώνες της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου

Η πράσινη χελώνα, η μεγαλύτερη από τις θαλάσσιες, είναι είδος σπάνιο για τα ελληνικά νερά. Όμως, μια περιβαλλοντική βόλτα στη λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου, επιφύλαξε την έκπληξη για μέλη του Τμήματος περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης του Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου, «το Αιτωλικό».

Παρατηρήθηκαν έξι πράσινες χελώνες και ο δύτης Λάμπρος Χαρέλος τις φωτογράφισε.

Όπως αναφέρει ο κ. Χαρέλος, είναι σπάνιο φαινόμενο για την κεντρική λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου η παρουσία ομάδας πράσινων χελωνών, σε σχέση με την καρέτα-καρέτα. Σε ελληνικές θάλασσες, παρατηρούνται ελάχιστες φορές καθώς τις συναντάμε στον Ατλαντικό ωκεανό, τον Ειρηνικό ακόμη και στον Ινδικό. Είναι μεταναστευτικό είδος, και στη Μεσόγειο εμφανίζονται συνήθως φωλιές τους στις ακτές της Κύπρου και της Τουρκίας όπου οι θηλυκές, εκκολάπτουν για περίπου 7 εβδομάδες τα αβγά τους. Στο καβούκι της χελώνας έχει καφέ, κίτρινο και γκρι χρώμα. Το μήκος της είναι περίπου 120 εκατοστά, ενώ μπορεί να ζήσει έως και 80 χρόνια.

Η επιστημονική ονομασία της χελώνας είναι «chelonia mydas» ωστόσο λέγεται πράσινη, από το χρώμα του λίπους της, που βρίσκεται κάτω από το σκληρό καβούκι της, καθώς τρέφεται με θαλάσσια φυτά.

Ο δύτης αναφέρει πως ενημερώθηκαν αμέσως, ο Ο.ΦΥ.ΠΕ.ΚΑ, ο Σύλλογος για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας ΑΡΧΕΛΩΝ, καθώς και ο Μεσογειακός Σύνδεσμος για την Σωτηρία των Θαλάσσιων Χελωνών, καθώς η πράσινη χελώνα, είναι απειλούμενο είδος.