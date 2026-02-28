Τρία χρόνια από το δυστύχημα στα Τέμπη: Πανελλαδικός ξεσηκωμός για δικαιοσύνη- Συγκέντρωση στις 11:00 στην Πάτρα

Τρία χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους και σημάδεψε βαθιά την ελληνική κοινωνία.

Η ημέρα χαρακτηρίζεται ως ημέρα πανελλαδικών κινητοποιήσεων και απεργιών, με σωματεία και εργατικά κέντρα να έχουν κηρύξει 24ωρες απεργιακές δράσεις και συγκεντρώσεις στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα και σε πολλές πόλεις, με κύρια αιτήματα τη μνήμη των θυμάτων και πολιτικές για δημόσιες, ασφαλείς μεταφορές και δικαιοσύνη.

Στην Πάτρα, η συγκέντρωση έχει οριστεί για τις 11:00 το πρωί στην πλατεία Γεωργίου, όπου θα πραγματοποιηθούν ομιλίες και στη συνέχεια πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης. Στο κάλεσμα συμμετέχουν δεκάδες σωματεία, σύλλογοι γονέων, μαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικοί και συνταξιούχοι, ενώ αναμένεται μαζική παρουσία εργαζομένων από πολλούς κλάδους.

Κάλεσμα από το Εργατικό Κέντρο

Στο κάλεσμα συμμετοχής επισημαίνεται ότι το δυστύχημα στα Τέμπη «δεν ήταν μια κακιά στιγμή, αλλά αποτέλεσμα πολιτικών που θέτουν το κέρδος πάνω από την ανθρώπινη ζωή», ενώ υπογραμμίζεται η ανάγκη συνέχισης του αγώνα για ασφαλείς μεταφορές και απόδοση ευθυνών σε όλα τα επίπεδα.

Στις κινητοποιήσεις καλεί και ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, τονίζοντας ότι συνεχίζεται η προσπάθεια ανάδειξης των αιτιών που οδήγησαν στο δυστύχημα, με στόχο – όπως αναφέρεται – την πλήρη δικαίωση των θυμάτων και την αποτροπή παρόμοιων τραγωδιών στο μέλλον.

24ωρη απεργία στον σιδηρόδρομο – Χωρίς δρομολόγια η χώρα

Παράλληλα, χωρίς σιδηροδρομικά δρομολόγια παραμένει σήμερα όλο το δίκτυο, λόγω της 24ωρης απεργίας των εργαζομένων. Η Hellenic Train ανακοίνωσε ότι δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο σε όλη τη χώρα, εξαιτίας της συμμετοχής των εργαζομένων στις κινητοποιήσεις.

Συγκεντρώσεις και σε άλλες πόλεις της Δυτικής Ελλάδας

Κινητοποιήσεις έχουν προγραμματιστεί για τις 11:00 το πρωί και σε άλλες πόλεις της Δυτικής Ελλάδας, μεταξύ των οποίων το Αγρίνιο, το Αίγιο, η Αμαλιάδα, το Μεσολόγγι, η Ναύπακτος και ο Πύργος.

Σύμφωνα με τις τοπικές οργανώσεις, αναμένεται μεγάλη συμμετοχή εργαζομένων, νέων και συνταξιούχων, με βασικό σύνθημα την απαίτηση για ασφαλείς μεταφορές και προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Συμμετοχή της Δημοτικής Αρχής Πάτρας

Η Δημοτική Αρχή της Πάτρας ανακοίνωσε ότι θα συμμετάσχει στην απεργιακή συγκέντρωση του Εργατικού Κέντρου, τονίζοντας ότι τρία χρόνια μετά το δυστύχημα «οι εργαζόμενοι και ο λαός δεν ξεχνούν τις αιτίες που οδήγησαν δύο τρένα να συγκρουστούν στην ίδια γραμμή», ενώ υπογραμμίζεται ότι θα συνεχιστεί η διεκδίκηση για μέτρα ασφάλειας, ενίσχυση των υποδομών και προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Η σημερινή επέτειος αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς στις 23 Μαρτίου αναμένεται να ξεκινήσει στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για την υπόθεση.

Η δικαστική διαδικασία, που αναμένεται να διαρκέσει μεγάλο χρονικό διάστημα λόγω του όγκου της δικογραφίας και του αριθμού των κατηγορουμένων και των μαρτύρων και θεωρείται κομβική για την απόδοση ευθυνών και την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών που οδήγησαν στη σύγκρουση των δύο τρένων.