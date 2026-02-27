Τέμπη: Πάνω από 100 συγκεντρώσεις το Σάββατο σε Ελλάδα και εξωτερικό - Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Αύριο έχουν προγραμματιστεί μεγάλα συλλαλητήρια σε όλη τη χώρα για την συμπλήρωση 3 ετών από την σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, στην οποία έχασαν τη ζωή τους 57 συμπολίτες μας.

Σύμφωνα το ΕΡΤnews έχουν προγραμματιστεί περίπου 90 συγκεντρώσεις σε διάφορα σημεία της Ελλάδας, καθώς και κινητοποιήσεις σε 25 πόλεις του εξωτερικού.

Η συγκέντρωση στην Αθήνα

Στην Αθήνα, η κεντρική συγκέντρωση έχει οριστεί για τις 12:00 το μεσημέρι στην πλατεία Συντάγματος, ενώ μία ώρα νωρίτερα θα πραγματοποιηθούν προσυγκεντρώσεις σε σημεία πέριξ της πλατείας, όπως:

η πλατεία Ομονοίας

τα Προπύλαια

άλλα κεντρικά σημεία

Αναμένονται εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της πρωτεύουσας από νωρίς το πρωί.

Πώς θα κινηθούν τα μέσα μεταφοράς

Αλλαγές θα υπάρξουν και στη λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς, λόγω απεργιακών κινητοποιήσεων:

Πλοία: Δεν θα πραγματοποιηθούν δρομολόγια, λόγω 24ωρης απεργίας της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας.

Τρένα: Δεν θα κυκλοφορήσουν, εξαιτίας 24ωρης απεργίας των εργαζομένων.

Μετρό, Ηλεκτρικός (ΗΣΑΠ) και Τραμ: Στην Αττική θα αρχίσουν να λειτουργούν από τις 09:00 το πρωί, έπειτα από αίτημα του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, προκειμένου να διευκολυνθεί η μετακίνηση των διαδηλωτών προς το κέντρο.

Λεωφορεία και τρόλεϊ: Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, αναμένεται να λειτουργήσουν τουλάχιστον τις πρωινές ώρες για τη διευκόλυνση της συμμετοχής στις συγκεντρώσεις.

Συνολικά, σε πανελλαδικό επίπεδο, πλοία και τρένα δεν θα κινηθούν, ενώ στην Αττική τα μέσα σταθερής τροχιάς θα εξυπηρετούν το επιβατικό κοινό μετά τις 09:00.