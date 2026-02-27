Νεκρός 17χρονος στο Λουτράκι: Ραντεβού θανάτου βλέπουν οι Αρχές

Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες της τραγωδίας που εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα στο Λουτράκι με τον θάνατο ενός 17χρονου από μαχαίρι.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, τον 17χρονο εντόπισε νεκρό στο σπίτι του ο αδερφός του, ο οποίος και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο της Κορίνθου.

Ο 19χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται στο «Σωτηρία» με τραύμα, επίσης από μαχαίρι, στον πνεύμονα φέρεται να μετέβη στο Κέντρο Υγείας Λουτρακίου και από εκεί στο Νοσοκομείο της Κορίνθου, από όπου με ίδια μέσα ταξίδεψε για την Αθήνα.

Οι αρχές θεωρούν πως τα δύο περιστατικά συνδέονται και πως υπήρξε συμπλοκή στον Περιφερειακό του Λουτρακίου όπου και τραυματίστηκαν οι δύο νεαροί. Το είδος των τραυμάτων καθώς και ο χρόνος και ο τόπος του συμβάντος οδηγούν στο συμπέρασμα πως πρόκειται για «ραντεβού», με τα αίτια να παραμένουν άγνωστα.

Σε εξέλιξη βρίσκονται σχετικές έρευνες.