Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή: Το Ισραήλ ενεργοποιεί μέτρα πολιτικής προστασίας, οι ΗΠΑ μειώνουν το προσωπικό τους

Στο πλαίσιο αυτό, δόθηκε σήμερα (27.02.2026) εντολή στο Τελ Αβίβ, στην Μπερ Σεβά, στη Ραανανά να ανοίξουν τα καταφύγια, προκειμένου να είναι διαθέσιμα προς τον άμαχο πληθυσμό, όπως μεταδίδουν εβραϊκά μέσα ενημέρωσης.

Η παρουσία των stealth μαχητικών αεροσκαφών πέμπτης γενιάς τύπου F-22 και των ιπτάμενων τάνκερ τύπου KC-135 στο Ισραήλ, έχει αναγκάσει το Τελ Αβίβ να πάρει μέτρα προστασίας του άμαχου πληθυσμού, καθώς αντιλαμβάνεται πως αν ξεσπάσει τελικά σύγκρουση με το Ιράν, τότε η Τεχεράνη θα εξαπολύσει μπαράζ βαλλιστικών πυραύλων εναντίον του, κάτι που έχει αποδείξει εμπράκτως στο παρελθόν.

Ο κρατικός μηχανισμός πολιτικής προστασίας του Ισραήλ, όπως φάνηκε κατά την διάρκεια του πολέμου με την Χεζμπολάχ, την Γάζα και το Ιράν, κινείται προ των εξελίξεων, ώστε σε ενδεχόμενο επίθεσης, οι πολίτες να έχουν τα μέσα για να προστατευθούν.

Θέμα χρόνου φαίνεται πως είναι μια στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν, με το Ισραήλ, το οποίο ήδη παίζει σημαντικό ρόλο υποστήριξης στην συγκέντρωση αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην περιοχή, να παίρνει τα μέτρα του για προληπτικούς λόγους.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Deputy mayor of Beersheba Israel:<br><br>There is an order to open all shelters in the city. This is a municipal directive.</p>— Open Source Intel (@Osint613) <a href="https://twitter.com/Osint613/status/2027358879177146557?ref_src=twsrc%5Etfw">February 27, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Η Κίνα συμβούλευσε τους κινέζους πολίτες να αποφεύγουν τα ταξίδια στο Ιράν ενώ κάλεσε όσους πολίτες της βρίσκονται στη χώρα αυτή να την εγκαταλείψουν το συντομότερο δυνατόν, επικαλούμενη την κατάσταση της ασφάλειας, μετέδωσε νωρίτερα το κινεζικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα (Xinhua), καθώς αυξάνονται οι εντάσεις ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη.

Από την άλλη πλευρά, οι ΗΠΑ θα επιτρέψουν στα μέλη του μη απαραίτητου προσωπικού και στις οικογένειές τους να φύγουν από το Ισραήλ για λόγους ασφαλείας, ανακοίνωσε σήμερα (27.02.2026) η αμερικανική πρεσβεία στην Ιερουσαλήμ εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για τον κίνδυνο στρατιωτικής σύγκρουσης με το Ιράν.

Η αμερικανική πρεσβεία εκκενώνει το μη απαραίτητο προσωπικό

Η πρεσβεία δεν έδωσε διευκρινίσεις για τους λόγους ασφαλείας που επικαλέστηκε και οι οποίοι οδήγησαν «στην εξουσιοδοτημένη αναχώρηση», βάσει της οποίας τα μελη του προσωπικού τα οποία αφορά μπορεί να αποφασίσουν αν θα παραμείνουν ή όχι στο Ισραήλ.

Πριν από μερικές ημέρες, οι ΗΠΑ ζήτησαν την απομάκρυνση «για προληπτικούς λόγους» του μη αναγκαίου προσωπικού από την πρεσβεία τους στη Βηρυτό. Η εντολή αυτή είχε πιο επιτακτικό χαρακτήρα.

Σύμφωνα με τους New York Times, ο Αμερικανός πρεσβευτής στο Ισραήλ Μάικ Χάκαμπι έστειλε email στο προσωπικό της πρεσβείας λέγοντας ότι όσοι επιθυμούν να φύγουν «θα πρέπει να το κάνουν ΣΗΜΕΡΑ».

«Εστιάστε να εξασφαλίσετε αεροπορικό εισιτήριο προς οποιονδήποτε προορισμό από τον οποίο μπορείτε στη συνέχεια να συνεχίσετε το ταξίδι σας προς την Ουάσινγκτον, αλλά η πρώτη προτεραιότητα είναι να φύγετε γρήγορα από τη χώρα», έγραψε ο Χάκαμπι, σύμφωνα με τους New York Times.

Το email εστάλη σήμερα το πρωί στις 10:24 τοπική ώρα, σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα.

«Δεν υπάρχει λόγος πανικού», γράφει ο Αμερικανός πρεσβευτής, «αλλά για όσους επιθυμούν να αναχωρήσουν, είναι σημαντικό να κάνουν σχέδια για να αναχωρήσουν νωρίτερα παρά αργότερα».

Οι ΗΠΑ έχουν προχωρήσει στην ανάπτυξη σημαντικών στρατιωτικών μέσων στη Μέση Ανατολή, ενώ παράλληλα συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Το Ιράν έχει απειλήσει να πλήξει αμερικανικές βάσεις στην περιοχή αν δεχθεί επίθεση, ενώ και το Ισραήλ ενδέχεται να εμπλακεί σε τυχόν στρατιωτική αντιπαράθεση μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον.

Κάποιες χώρες έχουν ήδη αρχίσει να απομακρύνουν τις οικογένειες του διπλωματικού τους προσωπικού, όπως και το μη αναγκαίο προσωπικό, από περιοχές της Μέσης Ανατολής ή να συνιστούν στους πολίτες τους να αποφεύγουν τα ταξίδια στο Ιράν.