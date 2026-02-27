Επιστολή Γρ. Αλεξόπουλου στον Υπουργό Χρ. Δήμα για την κατάσταση του οδικού δικτύου

Την έντονη ανησυχία και αγανάκτηση της τοπικής κοινωνίας εκφράζει με επιστολή που απέστειλε την Πέμπτη 26/2 στον Υπουργό Υποδομών Χρίστο Δήμα, ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρης Αλεξόπουλος αναδεικνύοντας τα σοβαρά και συσσωρευμένα προβλήματα στο επαρχιακό και δημοτικό οδικό δίκτυο, ως συνέπεια της υλοποίησης μεγάλων έργων εθνικής σημασίας, αλλά και των ακραίων καιρικών φαινομένων.

Όπως επισημαίνεται στην επιστολή, ο Δήμος συνέβαλε καθοριστικά στην προώθηση και υλοποίηση σημαντικών υποδομών, όπως η Νέα Εθνική Οδός Πατρών–Πύργου, καθώς και η Μονάδα Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων στο Φλόκα. Ωστόσο, μέχρι σήμερα, δεν έχει υπάρξει η αντίστοιχη μέριμνα για την αποκατάσταση των επιπτώσεων που επωμίστηκε η περιοχή.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην παραχώρηση αδρανών υλικών από τα λατομεία των Μαύρων Βουνών στον Άραξο για την κατασκευή του νέου αυτοκινητόδρομου, γεγονός που προκάλεσε σημαντική περιβαλλοντική επιβάρυνση και εκτεταμένη καταπόνηση του τοπικού οδικού δικτύου. Παράλληλα, ο Δήμος ανέλαβε με υπευθυνότητα τη φιλοξενία της νέας Μονάδας Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων, διασφαλίζοντας την κοινωνική συναίνεση για την επίλυση ενός μείζονος ζητήματος διαχείρισης απορριμμάτων.

«Σήμερα, το τοπικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο παρουσιάζει εκτεταμένες φθορές: καθιζήσεις, καταστροφές ασφαλτοστρώσεων και πολλαπλασιασμό επικίνδυνων λακκουβών, με άμεσο αντίκτυπο στην ασφάλεια πολιτών, μαθητών, εργαζομένων, παραγωγών και οχημάτων έκτακτης ανάγκης. Επιπλέον, η καταστροφική πυρκαγιά του περασμένου καλοκαιριού επέφερε σοβαρό πλήγμα στην περιοχή, με εκτεταμένες ζημιές σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις και αυξημένο κίνδυνο διάβρωσης και πλημμυρικών φαινομένων. Παρά το γεγονός ότι ο Δήμος υπέβαλε εγκαίρως τεκμηριωμένο αίτημα χρηματοδότησης ύψους 15 εκατ. ευρώ για έργα αποκατάστασης, εγκρίθηκαν μόλις 2 εκατ. ευρώ, τα οποία δεν έχουν ακόμη εκταμιευθεί.

Οι πρόσφατες έντονες βροχοπτώσεις επιδείνωσαν περαιτέρω την κατάσταση, προκαλώντας νέες καθιζήσεις και κατολισθήσεις, καθιστώντας αρκετούς δρόμους δυσπρόσιτους και επικίνδυνους», αναφέρει μεταξύ άλλων στην επιστολή του, ο Δήμαρχος Γρηγόρης Αλεξόπουλος.

Ο κ. Αλεξόπουλος υπενθυμίζει επίσης, ότι ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας στάθηκε διαχρονικά αρωγός σε κάθε εθνική προσπάθεια και ανταποκρίθηκε με ευθύνη και συνέπεια σε κάθε κάλεσμα της Πολιτείας. Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση στα δίκαια αιτήματα της τοπικής κοινωνίας, η υπομονή της οποίας έχει πλέον εξαντληθεί. Ήδη σε αρκετές Δημοτικές Κοινότητες προγραμματίζονται κινητοποιήσεις.

Με την επιστολή του, ο Δήμαρχος ζητά:

Την άμεση και πλήρη αποκατάσταση του οδικού δικτύου με σαφές χρονοδιάγραμμα και επαρκή χρηματοδότηση.

Την άμεση εκταμίευση των εγκεκριμένων κονδυλίων για τα έργα αποκατάστασης.

Την ανταποδοτική και άμεση παρέμβαση των εταιρειών κατασκευής του νέου αυτοκινητόδρομου Πατρών–Πύργου για την αποκατάσταση των ζημιών στο επαρχιακό και δημοτικό οδικό δίκτυο, σε συνεργασία με τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου.

«Ζητούμε το αυτονόητο: τον σεβασμό στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και την έμπρακτη αναγνώριση της συνεισφοράς της», επισημαίνει χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Γρηγόρης Αλεξόπουλος, αναμένοντας τις άμεσες ενέργειες του Υπουργείου.