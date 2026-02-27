Λέρος: Όταν ο πατέρας χτυπούσε τον γιο πριν από ένα χρόνο- ΒΙΝΤΕΟ

Στα πλάνα διακρίνεται ο 18χρονος να κατεβαίνει από το μηχανάκι του, ενώ λίγα δευτερόλεπτα αργότερα ο πατέρας του τον πλησιάζει και τον χτυπά στο πρόσωπο. Ο νεαρός φαίνεται να προσπαθεί να προστατευτεί και να αποφύγει τα χτυπήματα, σε μια σκηνή που αποτυπώνει την ένταση ανάμεσά τους.

Βίντεο ντοκουμέντο που παρουσίασε η εκπομπή του Mega καταγράφει περιστατικό που φέρεται να σημειώθηκε πριν από περίπου έναν χρόνο, ανάμεσα στο 50χρονο θύμα και τον γιο του, στον χώρο του συνεργείου όπου αργότερα διαπράχθηκε το έγκλημα.

<iframe src="https://www.megatv.com/embed/?p=20202286733" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen scrolling="no" width="560" height="315"></iframe>

Αναφορές για συχνούς καβγάδες πατέρα και γιου – «Αυτό το παιδί έτρωγε από μικρό ξύλο», λένε κάτοικοι

Σε σοκ βρίσκεται η τοπική κοινωνία της Λέρου για τη δολοφονία ενός πενηντάχρονου άνδρα από τον γιο του ενώ την ίδια στιγμή βλέπουν το φως πληροφορίες ότι ο 18χρονος ήταν θύμα κακοποίησης από τον πατέρα του. Συγκεκριμένα υπάρχουν αναφορές ότι οι καβγάδες και τα επεισόδια μεταξύ πατέρα και γιου ήταν συχνοί.

Μάλιστα, το 2022, είχε σημειωθεί ένα σοβαρό περιστατικό κατά το οποίο το θύμα είχε συλληφθεί στο πλαίσιο του Αυτοφώρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όπως είχε καταγγελθεί, το θύμα είχε πετάξει στον γιο του ένα αιχμηρό αντικείμενο και συγκεκριμένα κοπίδι, τραυματίζοντάς τον. Στη συνέχεια και ενώ ο γιος του βρισκόταν πεσμένος στο πάτωμα του σπιτιού, τον τράβηξε από τα χέρια, χτυπώντας τον ταυτόχρονα με γροθιές στο μπράτσο και τον έβγαλε εκτός σπιτιού προκειμένου να τον βοηθήσει στη δουλειά. Το θύμα τότε είχε συλληφθεί και είχε αφεθεί ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα.