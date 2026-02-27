Συγκεντρώθηκαν 49 μονάδες αίματος στην εθελοντική αιμοδοσία στο Λύκειο Δεμενίκων

Με βαθιά συγκίνηση και απέραντη ευγνωμοσύνη θέλουμε να ευχαριστήσουμε απο καρδιάς τους 49 μαθητές και καθηγητές του Λυκείου Δεμενίκων που συμμετείχαν στην Αιμοδοσία την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026, αναφέρει ανακοίνωση του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Κέντρου Υγείας Χαλανδριτσας.

49 μονάδες αίματος συγκεντρώθηκαν 49 πολύτιμα δώρα ζωής. Πίσω απο κάθε μονάδα υπάρχει πράξη αγάπης,ένα χέρι που απλώθηκε, μια καρδιά που χτύπησε για κάποιον άγνωστο συνάνθρωπο.

Ιδιαίτερα θέλουμε να σταθούμε στους 45 μαθητές μας. Στα παιδιά που για πρώτη φορά έδωσαν αίμα. Με θάρρος με ωριμότητα με αγάπη με ανιδιοτέλεια. Αποδείξατε ότι η νέα γενιά δεν είναι απλώς το μέλλον - είναι το παρόν της ελπίδας.

Επίσης ευχαριστούμε θερμά το διευθυντή, το Σύλλογο των Διδασκόντων του Λυκείου καθώς και το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της Αιμοδοσίας του ΓΝΠ Πατρών "Ο Άγιος Ανδρέας" για την άριστη και διαχρονική συνεργασία μας στην προώθηση της Αιμοδοσίας στην περιοχή μας!!

Ευχαριστίες και ευγνωμοσύνη στην εταιρεία DOLE HELLAS για την σταθερή και γενναιόδωρη χορηγία με μπανάνες σε όλες τις Αιμοδοσίες μας καθ'όλη τη διάρκεια του έτους, Αιμοδοσίες που ξεπερνούν τις εκατό. Η διαχρονική σας στήριξη αποτελεί πολύτιμο σύμμαχο στο έργο μας.

Συνεχίζουμε όλοι μαζί ενωμένοι για τους πάσχοντες συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη. Έτσι μπορούμε να κάνουμε το κόσμο λίγο καλύτερο!!