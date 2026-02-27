Λάρισα: Μικρό παιδί χτύπησε στο κεφάλι στο μπάνιο και μεταφέρεται στο νοσοκομείο

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Παρασκευής στη Λάρισα, στην οδό Ελευθερίας, όταν ένα μικρό παιδί χτύπησε το κεφάλι του στο μπάνιο του σπιτιού του.

Στο σημείο έφτασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να το παραλάβει μέσα σε κουβέρτα, ώστε να διακομιστεί στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, με την συνδρομή περιπολικών για να διευκολυνθεί η μεταφορά.

Μέχρι στιγμής είναι αδιευκρίνιστες οι συνθήκες της πτώσης του μωρού.