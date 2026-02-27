«Στην οικογένεια είναι όλα καλά, είχε τεράστια προβλήματα στο σχολείο», λέει ο πατέρας της 16χρονης Λόρας

«Πρέπει πρώτα να βρει την ηρεμία της, πρέπει να συναντηθώ μαζί της και να μιλήσουμε. Αν μου επιτραπεί μπορώ και τώρα να το κάνω, να μιλήσω μαζί της, αλλά το κορίτσι πρέπει πρώτα να συνέλθει», είπε αρχικά και ξεκαθάρισε ότι δεν έχει μιλήσει ακόμα μαζί της.

Μιλώντας στο MEGA, από το σπίτι του στο Ρίο, λίγη ώρα μετά τον εντοπισμό του παιδιού του στο Βερολίνο, δήλωσε για το αν η Λόρα βρίσκεται υπό πίεση:

Ο πατέρας της 16χρονης Λόρας, που μιλά για πρώτη φορά δημόσια μετά τον εντοπισμό της κόρης του, η οποία είχε εξαφανιστεί στις 8 Ιανουαρίου από το Ρίο της Πάτρας, δηλώνει ότι «χρειάζεται χρόνο να ηρεμήσει, θα πρέπει να το δούμε αν δεν θέλει να γυρίσει».

«Είχε τεράστια προβλήματα με το σχολείο...»

Στο ενδεχόμενο που η 16χρονη εκφράσει την εππιθυμία να μην γυρίσει στην Ελλάδα, ο πατέρας της είπε: «Θα πρέπει να το δούμε, να καθίσουμε κάτω να βρούμε μια λύση. Θα το δούμε αν θέλει να μείνει εδώ στην Ελλάδα, όπου η εμπειρία της ήταν τόσο δύσκολη, κάτι που το καταλαβαίνω, με τη γλώσσα και με το σχολείο. Είχε τεράστια προβλήματα με το σχολείο...».

Απαντώντας σε ερώτηση για την κατάσταση που επικρατούσε μέσα στο σπίτι τους, ο πατέρας της Λόρας επισήμανε πώς όλα ήταν καλά και το μόνο πρόβλημά της ήταν το σχολείο. «Ναι, στην οικογένεια ήταν όλα καλά», είπε χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζεται ότι η 16χρονη Λόρα που είχε εξαφανιστεί από την Πάτρα στις αρχές του περασμένου Ιανουαρίου, βρίσκεται σε δομή φιλοξενίας στο Βερολίνο, όπου και εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια τυχαίου ελέγχου και είναι καλά στην υγεία της.

Η Λόρα δήλωσε την επιθυμία της να μην έχει καμία επαφή τόσο με τους γονείς της όσο και με τις ελληνικές αρχές, σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr. Οι γερμανικές αρχές ακολουθούν τις επιθυμίες του παιδιού και ενημέρωσαν πως είναι καλά, κατά τις ίδιες πηγές ενημέρωσης.

Η εξαφάνιση στην Πάτρα

Η εξαφάνιση της 16χρονης δηλώθηκε επίσημα στις 8 Ιανουαρίου όταν οι γονείς της, οι οποίοι είναι Γερμανοί και ζουν μόνιμα στην Πάτρα, προσήλθαν στο αστυνομικό τμήμα και ανέφεραν ότι η κόρη τους αγνοείται.

Από την έρευνα που ακολούθησε, η ΕΛΑΣ διαπίστωσε ότι η ανήλικη είχε αγοράσει πρόσφατα ένα iPhone από συμμαθητή της ενώ είχε εκμυστηρευτεί σε φίλη της πως χρειαζόταν χρήματα για να πάει κάπου.

Εντοπίστηκε στίγμα στις 9 Φεβρουαρίου

Στη συνέχεια η Λόρα έφυγε από την Πάτρα και έφτασε στην Αθήνα, και συγκεκριμένα στου Ζωγράφου με ταξί. Ο οδηγός κατέθεσε ότι η ανήλικη ήταν μόνη της καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής. Μετά την άφιξη της στην Αθήνα, η Λόρα επισκέφθηκε ταξιδιωτικό πρακτορείο και έβγαλε εισιτήριο για τη Φρανκφούρτη της Γερμανίας.

Στις 9 Φεβρουαρίου εντοπίστηκε στίγμα της παρουσίας της στο Βερολίνο, ενώ διαρκής ήταν η επικοινωνία της ΕΛΑΣ με τις γερμανικές Αρχές και τη Europol όλο το προηγούμενο διάστημα.

Τελικά η έρευνα για τον εντοπισμό της έληξε αίσια καθώς, χθες Πέμπτη (26/2), η κοπέλα εντοπίστηκε στο Βερολίνο.