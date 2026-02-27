Ακυρώθηκαν τρεις πτήσεις Κωνσταντινούπολη - Τεχεράνη λόγω φόβου αμερικανικής επίθεσης στο Ιράν

Προς το παρόν δεν έχουν δοθεί διευκρινίσεις για τους λόγους ακύρωσης
Η τουρκική αεροπορική εταιρεία Turkish Airlines και δύο ιρανικές αερογραμμές ακύρωσαν απόψε τις πτήσεις τους από την Κωνσταντινούπολη προς την Τεχεράνη, εν μέσω αμερικανικών απειλών για στρατιωτικές ενέργειες κατά του Ιράν, σύμφωνα με τον ιστότοπο του αεροδρομίου της Κωνσταντινούπολης.
Συγκεκριμένα, τρεις πτήσεις από την Κωνσταντινούπολη για την Τεχεράνη ακυρώθηκαν σήμερα, βάσει των στοιχείων από το αεροδρόμιο. Σε αυτές περιλαμβάνονται μια πτήση της Turkish Airlines, μια πτήση της ATA Airlines και μια πτήση της Qeshm Air, σύμφωνα με τα δεδομένα από το αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης.
Άλλες τέσσερις πτήσεις που είχαν προγραμματιστεί για αύριο Σάββατο, δύο εκ των οποίων από την Turkish Airlines, ακυρώθηκαν επίσης, όμως έξι άλλες προς τον παρόν αναμένεται να εκτελεστούν.
Μια πτήση της Turkish Airlines με προορισμό των Ταμπρίζ (βορειοδυτικό Ιράν), που είχε αρχικά προγραμματιστεί για τη 01.45 τοπική ώρα Σαββάτου, ακυρώθηκε επίσης, σύμφωνα με τον πίνακα των αναχωρήσεων από το αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης.
