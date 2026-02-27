Ιταλία: Σε λιποθυμία του οδηγού φέρεται να οφείλεται ο εκτροχιασμός του τραμ στο Μιλάνο- Δύο νεκροί και σαράντα τραυματίες- ΒΙΝΤΕΟ

Δύο νεκροί και σαράντα τραυματίες είναι μέχρι στιγμής ο απολογισμός από τον εκτροχιασμό τραμ που σημειώθηκε νωρίτερα στο Μιλάνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ατύχημα προκλήθηκε επειδή δεν ενεργοποιήθηκε το κλειδί για την αλλαγή των ράγων, με αποτέλεσμα το τραμ να ακολουθήσει λανθασμένη πορεία.

Η δημόσια τηλεόραση Rai αναφέρει ότι η τραγωδία μπορεί να οφείλεται σε ξαφνική λιποθυμία ή κάποιο άλλο πρόβλημα υγείας του οδηγού, ο οποίος για να ακολουθήσει την καθιερωμένη διαδρομή θα έπρεπε απλώς να πατήσει ένα κουμπί.

Έρευνα για ανθρωποκτονία εξ αμελείας

Αυτόπτες μάρτυρες, παράλληλα, δήλωσαν ότι το τραμ φέρεται να είχε αναπτύξει υπερβολική ταχύτητα και να μην έκανε την τελευταία στάση πριν εκτροχιαστεί και καταπλακώσει μεγάλο αριθμό πεζών.

Η εισαγγελία του Μιλάνου ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα για εξ αμελείας ανθρωποκτονία, ενώ πάνω από τριάντα πυροσβέστες και μέλη της Πολιτικής Προστασίας δραστηριοποιήθηκαν για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Συγκλονιστική η στιγμή του εκτροχιασμού

Παράλληλα, συγκλονιστικό είναι το βίντεο από τη στιγμή του εκτροχιασμού. Στο βίντεο που είναι τραβηγμένο από κάμερα στο παρμπριζ αυτοκινήτου που είναι σταματημένο σε φανάρι, φαίνεται το τραμ την ώρα που στρίβει να παίρνει απότομα κλίση και τελικά να προσκρούει σε έναν τοίχο. Τα τζάμια του οχήματος με εκκωφαντικό θόρυβο σπάνε, ενώ το τραμ σκάει με δύναμη στο έδαφος.

Δείτε βίντεο από τη στιγμή του εκτροχιασμού