Η χειρότερη ώρα της ημέρας για να φας ένα μήλο

Ωστόσο, αυτό που οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν, είναι ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη στιγμή που η κατανάλωση ενός μήλου γίνεται αντιπαραγωγική για τον οργανισμό. Λοιπόν, πότε είναι η χειρότερη ώρα για να φας ένα μήλο;

Είναι γνωστό ότι τα μήλα είναι ένα από τα πιο υγιεινά φρούτα που μπορούμε να προσθέσουμε στην καθημερινή μας διατροφή .

Τα μήλα είναι πλούσια σε διαιτητικές ίνες που σε βοηθούν να παραμένεις χορτάτη για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και σε αποτρέπουν από την υπερκατανάλωση τροφής. Σε βοηθά επίσης να διατηρήσεις ένα υγιές πεπτικό σύστημα.

Eίναι πλούσια σε αντιοξειδωτικά που σε βοηθούν να αποτρέψεις ασθένειες όπως ο καρκίνος και ο διαβήτης.

Τα μήλα είναι πλούσια σε βιταμίνη C που είναι εξαιρετική για το ανοσοποιητικό σου σύστημα και σε αποτρέπει από το κρυολόγημα και τη γρίπη.

Eίναι πλούσια σε κάλιο που σε βοηθά να παραμένεις ενυδατωμένη και γεμάτη ενέργεια για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Είναι πλούσια σε βιταμίνη Α και βιταμίνη Β6

Είναι μια εξαιρετικά υγιεινή επιλογή για ένα σνακ με λίγες θερμίδες.

Πότε είναι η χειρότερη ώρα για να φας ένα μήλο;

Η χειρότερη ώρα για να φας ένα μήλο είναι το βράδυ, όταν δηλαδή ο μεταβολισμός σου επιβραδύνεται και το σώμα σου εισέρχεται σε μια φάση ξεκούρασης. Όταν συμβαίνει αυτό, το σώμα σου δεν μπορεί να διασπάσει τα θρεπτικά συστατικά του μήλου και τελικά τα αποβάλλει.

Γιατί είναι το πρωί η καλύτερη ώρα;

Όταν τρως μήλα το πρωί, βοηθάς τον οργανισμό σου με πολλούς τρόπους: Από τη μία μειώνεις τον κίνδυνο για διαβήτη, καρδιακές παθήσεις και παχυσαρκία. Από την άλλη μπορείς επίσης να διατηρήσεις ένα υγιές βάρος, ενώ αυξάνεις επίσης τις πιθανότητες να παραμείνεις δραστήρια μέσα στην ημέρα.

Επιπλέον, η υψηλή τους περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες, συμβάλλει στη σωστή λειτουργία του πεπτικού συστήματος, γεγονός που θα σε κάνει να νιώθεις χορτάτη, μέχρι το επόμενο γεύμα σου.

Τι άλλο πρέπει να προσέξεις;

Αν ακολουθήσουμε τον εμπειρικό κανόνα ότι το πρωί είναι η καλύτερη ώρα για να φας μήλα και το βράδυ η χειρότερη, τότε μπορούμε επίσης να συμπεράνουμε ότι και άλλες ώρες της ημέρας είναι επίσης κακές για την κατανάλωση του αγαπημένου μας φρούτου.

Και η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ακόμα μια στιγμή μέσα στην ημέρα, που θα πρέπει να αποφεύγεις την κατανάλωσή μήλων. Έχε λοιπόν υπόψη σου επίσης ότι, αν φας ένα μήλο μετά από μια προπόνηση, το σώμα σου δεν θα διασπάσει τα θρεπτικά συστατικά του. Αυτό συμβαίνει επειδή το σώμα χρειάζεται πρωτεΐνη για να επισκευάσει τους μύες και υδατάνθρακες για ενέργεια.

Στην πραγματικότητα αυτό που θα συμβεί είναι ότι το σώμα θα διασπάσει τα σάκχαρά του, απελευθερώνοντάς τα στην κυκλοφορία του αίματος, όπου και θα μετατραπούν σε γλυκόζη.

Όχι ό,τι καλύτερο μετά από τη γυμναστική, όταν δηλαδή το σώμα σου χρειάζεται πρωτεΐνη και υδατάνθρακες, για να αποκατασταθεί αποτελεσματικά.

ΠΗΓΗ ladylike.gr