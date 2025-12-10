Οι πιο καθαρές και οι πιο βρώμικες πόλεις στον κόσμο, σύμφωνα με τους τουρίστες

Έρευνα της εταιρείας αποθήκευσης αποσκευών Radical Storage ανέδειξε τις πιο καθαρές και πιο βρώμικες πόλεις του κόσμου σύμφωνα με τους τουρίστες.

Η έρευνα επέλεξε τις 100 πόλεις από τον δείκτη «100 Καλύτεροι Αστικοί Προορισμοί» του Euromonitor και στη συνέχεια, εξέτασε περισσότερες από 70.000 κριτικές της Google που δημοσιεύθηκαν στην Google τους τελευταίους 12 μήνες για δέκα τουριστικά αξιοθέατα σε καθεμία, αναζητώντας λέξεις όπως «καθαρό» και «βρώμικο». Πόλεις με λιγότερες από 100 κριτικές συνολικά αποκλείστηκαν, ενώ αναλύθηκαν αξιολογήσεις μόνο στην αγγλική γλώσσα.

Η Κρακοβία η πιο καθαρή πόλη στον κόσμο

Η Κρακοβία στην Πολωνία κατέκτησε την κορυφή, με το 98,5% των σχετικών αξιολογήσεων να επαινούν το πόσο οργανωμένη και καθαρή είναι. Στο top 5 ακολουθούν οι Σάρτζα (98,5%), Σιγκαπούρη (98%), Βαρσοβία (97,8%) και Ντόχα (97,4%). Η Πολωνία ξεχώρισε συνολικά, με δύο πόλεις ανάμεσα στις πιο καθαρές.

Η Βουδαπέστη η πιο βρώμικη πόλη

Στον αντίποδα, η Βουδαπέστη χαρακτηρίστηκε η πιο βρώμικη, με σχεδόν 40% των αναφορών να την περιγράφουν αρνητικά ως προς την καθαριότητα. Ρώμη (35,7%), Λας Βέγκας (31,6%), Φλωρεντία (29,6%) και Παρίσι (28,2%) συμπληρώνουν την πεντάδα των πόλεων με τις χειρότερες εντυπώσεις ως προς την καθαριότητα.

Τα ιστορικά κέντρα γενικότερα αντιμετώπισαν δυσκολίες στο ζήτημα της καθαριότητας, καθώς πόλεις όπως η Ρώμη, η Φλωρεντία και το Παρίσι κρίθηκαν «βρώμικες» από πάνω από το 28% των χρηστών.

Οι 20 πιο καθαρές πόλεις

Κρακοβία (Πολωνία)

Σάρτζα (Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα)

Σιγκαπούρη

Βαρσοβία (Πολωνία)

Ντόχα (Κατάρ)

Ριάντ (Σαουδική Αραβία)

Πράγα (Τσεχική Δημοκρατία)

Μουσκάτ (Ομάν)

Ντουμπάι (Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα)

Φουκουόκα (Ιαπωνία)

Άμπου Ντάμπι (Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα)

Ζυρίχη (Ελβετία)

Εδιμβούργο (Σκωτία/Ηνωμένο Βασίλειο)

Λος Άντζελες (ΗΠΑ)

Λίμα (Περού)

Κανκούν (Μεξικό)

Πόρτο (Πορτογαλία)

Κοπεγχάγη (Δανία)

Ταϊπέι (Ταϊβάν)

Βαλένθια (Ισπανία)

Οι 20 πιο βρώμικες πόλεις

Βουδαπέστη (Ουγγαρία)

Ρώμη (Ιταλία)

Λας Βέγκας (ΗΠΑ)

Φλωρεντία (Ιταλία)

Παρίσι (Γαλλία)

Μιλάνο (Ιταλία)

Βερόνα (Ιταλία)

Φρανκφούρτη (Γερμανία)

Βρυξέλλες (Βέλγιο)

Κάιρο (Αίγυπτος)

Ηράκλειο/Κρήτη (Ελλάδα)

Νέα Υόρκη (ΗΠΑ)

Βαρκελώνη (Ισπανία)

Τζόχορ Μπαρού (Μαλαισία)

Σεβίλλη (Ισπανία)

Σαν Φρανσίσκο (ΗΠΑ)

Μαϊάμι (ΗΠΑ)

Χαϊντεραμπάντ (Ινδία)

Λονδίνο (Ηνωμένο Βασίλειο)

Οσάκα (Ιαπωνία)