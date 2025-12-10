Πάτρα: Με τα πόδια στη Γέφυρα Ρίου Αντιρρίου οι αγρότες- "Φραγμός" της Αστυνομίας στην Εθνική- ΒΙΝΤΕΟ και ΦΩΤΟ

Στη Νέα Εθνική η αστυνομία είχε στήσει φραγμό. Δεν τους επετράπη η διέλευση με τα οχήματα και συνέχισαν με τα πόδια.

ΝΕΟΤΕΡΟ: Για τη Γέφυρα Ρίου Αντρρίου ξεκίνησαν αγρότες με οχήματα από την Περιμετρική της Πάτρας γύρω στις 12.30 το μεσημέρι όπου έχει προαναγγελθεί κινητοποίηση από τη Συντονιστική Επιτροπή του Μπλόκου στο Αγγελόκαστρο.

ΝΩΡΙΤΕΡΑ Επί ποδός παραμένουν αγρότες και κτηνοτρόφοι στην Αχαΐα και τη Δυτική Ελλάδα.

Στη Μεγάλη Περιμετρική έχει στηθεί μπλόκο ενώ κινητοποίηση στη Γέφυρα για σήμερα έχει προαναγγείλει η Συντονιστική Επιτροπή του Μπλόκου στο Αγγελόκαστρο.

"Είμαστε ανοικτοί στο διάλογο από την αρχή. Τα κυρίαρχα ζητήματα είναι γνωστά εδώ και 3- χρόνια. Τα γνωρίζει η κυβέρνηση. Τα εχουμε δώσει, τα έχουμε ξαναδώσει, εμείς περιμένουμε να πάρει θέση. Αντί να πάρει θέση στα ζητήματα που απασχολούν τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, όλης της χώρας, έρχεται και ποινικοποιεί τον αγώνα. Εμείς δεν είαμστε υπέρ της βίας κάποιων μεμονομένων ανθρώπων" δήλωσε μέλος του ΔΣ του Αγροτικού Συλλόγου Ερυμάνθου.

"Θα πάμε παντού, θα κλιμακώσουμε παντού. Και γέφυρα και λιμάνια εάν δεν σκύψει η κυβέρνηση να δώσει λύσεις στα προβλήματα" πρόσθεσε.

Γύρω στις 12.30 ξεκίνησαν οχήματα από την Περιμετρική για να μεταβούν στη Γέφυρα.