Επιστολή της παράταξης Ποταμίτη στη διοίκηση του Επιμελητηρίου

Ο επικεφαλής της παράταξης "Σύγχρονο Επιμελητήριο με Όραμα" Αντώνης Ποταμίτης απέστειλε στη διοίκηση του Επιμελητηρίου Αχαΐας την παρακάτω επιστολή, την οποία κοινοποιεί και στον Τύπο.

Η επιστολή έχει ως εξής:

Κύριε Πρόεδρε

1. Ενημερωθήκαμε από την «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΧΑΪΑΣ πως

εγκρίνατε το ποσόν των 19.100 ευρώ για το έργο « Διοργάνωση της ολοκληρωμένης διαχείρισης και το συντονισμό της χειμερινής τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος» , σε μία ατομική επιχείρηση, η οποία έκανε έναρξη μόλις πριν λίγους μήνες και συγκεκριμένα

στις 19/6/2025. Ως εκ τούτου, τ ίθενται τα ακόλουθα ερωτήματα , τα οποία θα

πρέπει να απαντήσετε στο επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο, ώστε να ενημερωθούν οι συνάδελφοι στο Δ.Σ. για το σκεπτικό αυτής της ανάθεσης:

- Με ποια κριτήρια επιλέξατε μια εντελώς νέα ατομική επιχείρηση, χωρίς εμπειρία, να αναλάβει αυτό το έργο;

- Είναι αλήθεια πως η εκπρόσωπος της ατομικής επιχείρησης είναι συνεργάτιδά σας

σε εκδηλώσεις που έχει διοργανώσει η εφημερίδα «Πελοπόννησος» της οποίας είστε ιδιοκτήτης η όχι ;

-

Για ποιο λόγο ανατέθηκε το έργο αυτό σε τρίτο πρόσωπο -και μάλιστα με το ποσόν των 19.100 ευρώ ενώ το Επιμελητήριο Αχαΐας

έχει στο στελεχιακό του δυναμικό Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων , ενώ υπάρχον και στελέχη στην ΑΧΕΠΑΝ με πλούσιο βιογραφικό για την διοργάνωση τέτοιων εκδηλώσεων, όπως μας έχετε ενημερώσει ;

-Για ποιο λόγο έγινε αυτή η δαπάνη όταν την ίδια στιγμή έχετε δαπανήσει το ποσόν των 32.897 ευρώ για την διοργάνωση αυτή σε διάφορες δράσεις, συν το ποσόν των ευρώ 14.950 που έχετε λάβει σαν χορηγία (Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας).

2. Την ίδια στιγμή που γίνονται διαρκώς τέτοιου είδους αναθέσεις, επιβαρύνοντας τον προϋπολογισμό του Επιμελητηρίου, με λύπη

πληροφορηθήκαμε πως το Επιμελητήριο Αχαΐας, δεν ενέκρινε επιχορήγηση για την συμμετοχή οινοποιών της Αχαΐας στην μεγάλη έκθεση ProWein

που γίνεται στο Ντίσεντολφ της Γερμανίας τον Μάρτιο του 2026

.

Η Έκθεση αυτή είναι μια από τις μεγαλύτερες Εκθέσεις Οίνου και αποσταγμάτων στον κόσμο, προσελκύοντας κάθε χρόνο περισσότερους

από 6.000 εκθέτες και 50.000 επαγγελματίες επισκέπτες από περισσότερες

από 140 χώρες.

Σε αντίθεση με τις εξαγγελίες της Διοίκησης για στήριξη της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, είναι η πρώτη φορά που το Επιμελητήριο Αχαΐας δεν επιχορηγεί την συμμετοχή των τοπικών επιχειρήσεων του κλάδου των Οινοποιών

.

Κατόπιν των ανωτέρω, σας καλούμε να συμπεριλάβετε στην πρόσκληση για

την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει στις 17.12.2025,

την ενημέρωση του Δ.Σ. για τα δύο πιο πάνω συγκεκριμένα θέματα