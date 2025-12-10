Αμαλιάδα: Μαθητής εκβίαζε 12χρονο συμμαθητή του - Του απέσπασε 8.200 ευρώ

Μια σοκαριστική υπόθεση παραβατικότητας ανηλίκων στην Αμαλιάδα έφεραν στο φως οι Αρχές, καθώς ένας 14χρονος μαθητής φέρεται να εκβίαζε για λεφτά έναν 12χρονο.

Μάλιστα, 8.200 ευρώ φέρεται να απέσπασε συνολικά, απειλώντας το ανήλικο αγόρι πως θα τον χτυπήσει αν δεν του τα δώσει.

Όπως αναφέρει το patrisnews.com, το περιστατικό αποκαλύφθηκε έπειτα από εβδομάδες πίεσης που δεχόταν το παιδί, το οποίο υποχωρούσε στις απειλές του μεγαλύτερου μαθητή.

Όπως περιγράφουν αστυνομικές πηγές, όλα ξεκίνησαν στις 6 Νοεμβρίου, όταν ο 12χρονος, φοβούμενος τις συνέπειες, άρχισε να παίρνει κρυφά χρήματα από το σπίτι του, από τις οικονομίες των γονιών του. Η κατάσταση συνεχίστηκε μέχρι τις 3 Δεκεμβρίου, ημέρα κατά την οποία το παιδί εξομολογήθηκε στους γονείς του όσα αντιμετώπιζε, αποκαλύπτοντας ότι είχε ήδη παραδώσει στον 14χρονο το ποσό των 8.200 ευρώ.

Μετά την καταγγελία, οι άνδρες της ασφάλειας Ήλιδας πραγματοποίησαν έρευνα στο σπίτι του 14χρονου. Εκεί βρέθηκαν σχεδόν 100 κροτίδες, μια ηλεκτρονική κονσόλα παιχνιδιών και ένα iPhone, αντικείμενα που εκτιμάται ότι αγοράστηκαν με τα χρήματα που είχε αποσπάσει από τον 12χρονο.

Ο 14χρονος συνελήφθη, ενώ στη δικογραφία συμπεριλήφθηκε και η μητέρα του, η οποία κατηγορείται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.