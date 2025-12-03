Πάτρα: 17 συλλήψεις Ρομά, εκ των οποίων οι 8 ανήλικοι- Προωθούσαν ακόμη και δεκάχρονους σε κλοπές και διαρρήξεις

Με συνολικά 17 συλλήψεις, από τις 20 συνολικά προσαγωγές που πραγματοποιήθηκαν -εκ των οποίων 8 ανήλικοι και 9 ενήλικες-, ολοκληρώθηκε η επιχείρηση της Αστυνομίας στον καταυλισμό των Ρομά στον Ριγανόκαμπο, καθώς και σε σπίτια σε διάφορες περιοχές της Πάτρας και της Δυτικής Αχαΐας.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν περισσότεροι από 40 αστυνομικοί, με τη συνδρομή της Άμεσης Δράσης, της ΟΠΚΕ και της Διμοιρίας Υποστήριξης.

Μεταξύ των κατηγοριών, σύμφωνα με πληροφορίες του thebest.gr, περιλαμβάνεται και η προώθηση ανηλίκων ηλικίας 10 έως 15 ετών στη διάπραξη 72 κλοπών και διαρρήξεων οικιών. Στην περίπτωση αυτή, λόγω ανηλικότητας, δεν θα υπάρξει ποινική δίωξη για τα παιδιά, ωστόσο, οι γονείς τους αναμένεται να διωχθούν για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Επιπλέον, οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι είναι βέβαιο πως θα αποδοθεί και η κατηγορία της εγκληματικής οργάνωσης, η οποία φέρεται να συστήθηκε με αποκλειστικό σκοπό την προώθηση ανηλίκων σε παράνομες πράξεις.

Παράλληλα, πληροφορίες κάνουν λόγο για το ενδεχόμενο να αποδοθεί -σε συγκεκριμένα πρόσωπα- και η κατηγορία της εμπορίας ανθρώπων, λόγω της εκμετάλλευσης των ανηλίκων.