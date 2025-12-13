Νέα απάτη στο Ηράκλειο- Ο «λογιστής» της πήρε 800 ευρώ

Νέο περιστατικό τηλεφωνικής απάτης καταγράφηκε χθες στο Ηράκλειο Κρήτης, με θύμα μια 45χρονη εργαζόμενη που είδε το χρηματικό ποσό των 800 ευρώ να αφαιρείται από τον τραπεζικό της λογαριασμό.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, άγνωστος άνδρας επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί της, προσποιούμενος τον λογιστή της.

Με το πρόσχημα ότι δήθεν θα προχωρούσε στην έκδοση επιδόματος, κατάφερε να την πείσει να του δώσει τα στοιχεία της τραπεζικής της κάρτας.

Λίγο αργότερα, η γυναίκα διαπίστωσε την παράνομη ανάληψη των χρημάτων και προχώρησε άμεσα σε καταγγελία στην Αστυνομία, η οποία διερευνά την υπόθεση για τον εντοπισμό του δράστη.