ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο πλοίο από την Κρήτη οι 15 συλληφθέντες- Θα οδηγηθούν στο Εισαγγελέα στην Αθήνα

Η κλούβα της αστυνομίας με τους φερόμενους ως εμπλεκόμενους στην εγκληματική οργάνωση που έπαιρναν παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αναχώρησε από το Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου με προορισμό το λιμάνι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Patris.gr, οι 9 συλληφθέντες αναχώρησαν με την κλούβα ενώ οι 6 με συμβατικά αυτοκίνητα.