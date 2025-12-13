ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο πλοίο από την Κρήτη οι 15 συλληφθέντες- Θα οδηγηθούν στο Εισαγγελέα στην Αθήνα

Η κλούβα της ΕΛ.ΑΣ. αναχώρησε το απόγευμα του Σαββάτου για το λιμάνι του Ηρακλείου
Η κλούβα της αστυνομίας με τους φερόμενους ως εμπλεκόμενους στην εγκληματική οργάνωση που έπαιρναν παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αναχώρησε από το Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου με προορισμό το λιμάνι.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Patris.gr, οι 9 συλληφθέντες αναχώρησαν με την κλούβα ενώ οι 6 με συμβατικά αυτοκίνητα.
Οι συνολικά 15 συλληφθέντες μεταφέρονται στην Αθήνα με το πλοίο της γραμμής προκειμένου να οδηγηθούν ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής.
«Δεν προκύπτει από κάπου η κατηγορία της εγκληματικής οργάνωσης» – Τι αναφέρουν οι δικηγόροι τους
Ο Φραγκίσκος Λαμπρινός, ο συνήγορος του λογιστή και της δικηγόρου, δήλωσε ότι δεν προκύπτει από κάπου, με βάση τα όσα έχουν δει η κατηγορία της εγκληματικής οργάνωσης.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr