Αγρότες: Γιατί είπαν «όχι» στη συνάντηση της Δευτέρας - Η λίστα με τα αιτήματα

Οι αγρότες αποφάσισαν να εντείνουν τις κινητοποιήσεις τους, καθώς στην πανελλαδική σύσκεψη που έγινε το Σάββατο (13/12) με τη συμμετοχή εκπροσώπων από 57 μπλόκα, κατέληξαν στην απόφαση να μην συμμετάσχουν στην πρόσκληση του πρωθυπουργού για συνάντηση τη Δευτέρα.

Οι εκπρόσωποι των αγροτών, χαρακτηρίζοντας προσχηματικό το διάλογο, ζητούν πρώτα να υπάρξουν δεσμεύσεις ότι θα ληφθούν συγκεκριμένα αιτήματα που αφορούν στο κόστος παραγωγής και στην αναπλήρωση του εισοδήματός τους λόγω των χαμηλών εμπορικών τιμών πολλών προϊόντων και μετά να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου.

Παράλληλα, έκαναν γνωστά τα αιτήματά τους τα οποία θα στείλουν εγγράφως στην κυβέρνηση και θα συζητήσουν με τον πρωθυπουργό μόνο αφού προηγουμένως εξασφαλίσουν την ικανοποίηση των αιτημάτων τους.

Η λίστα των αιτημάτων

Παραγραφή διώξεων των αγροτών από τη Βουλή.

Καταβολή των χρημάτων που οφείλει η κυβέρνηση είτε από επιδοτήσεις είτε από αποζημιώσεις είτε από οπουδήποτε αλλού.

Κατώτερες εγγυημένες τιμές.

Ρεύμα στα 7 λεπτά.

Αφορολόγητο πετρέλαιο στη μάνικα.

Μείωση του κόστους παραγωγής.

Κατάργηση του χρηματιστηρίου ενέργειας.

Να εξυγιανθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Να μοιραστούν τα κλεμμένα του ΟΠΕΚΕΠΕ, στους πραγματικούς δικαιούχους.

Να υπάρξει ελεγκτικός μηχανισμός στον Οργανισμό.

Να μην περάσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Να δοθούν τα ονόματα στη δημοσιότητα.



Σε ό, τι αφορά την κτηνοτροφία, αναφέρει το ertnews θα υπάρξουν παράρτημα αιτημάτων, για τη μελισσοκομία, την κτηνοτροφία και τους αλιείς. Για τους κτηνοτρόφους, που αντιμετωπίζουν σοβαρότατο πρόβλημα με την ευλογιά των προβάτων τα αιτήματα είναι:

Εμβολιασμός με πλήρη αποζημίωση.

Αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος.

Δωρεάν ανασύσταση των κοπαδιών.