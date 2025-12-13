Πειραιάς: Οδηγός χτύπησε διανομέα για την προτεραιότητα

Ένταση μεταξύ δύο οδηγών σημειώθηκε το μεσημέρι στην οδό Υψηλάντου στον Πειραιά. Μετά από διαπληκτισμό για το ποιος είχε προτεραιότητα στον δρόμο, ένας 20χρονος οδηγός ΙΧ επιτέθηκε σε 47χρονο διανομέα, τον οποίο χτύπησε στο πρόσωπο, προκαλώντας του τραυματισμό

Ο διανομέας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Αττικό Νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες ενώ ύστερα από αναζητήσεις, εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς το αυτοκίνητο του 20χρονου στην συμβολή της Ακτής Μιαούλη με την οδό Σαχτούρη όπου αυτός συνελήφθη για πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης και μη έκδοση ταυτότητας, αναφέρει το ertnews.gr

Ο 27χρονος συνοδηγός του συνελήφθη επίσης για μη έκδοση ταυτότητας.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο Τμήμα Ασφαλείας Δημοτικού Θεάτρου όπου σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία.