Πάτρα: Τροχαίο με δύο δίκυκλα στο κέντρο

Ένας τραυματίας
Τροχαίο σημειώθηκε νωρίτερα στην Πάτρα,όταν στη συμβολή των οδών Παπαφλέσσα και Ναυρίνου συγκρούστηκαν δύο δίκυκλα.
Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ένας δικυκλιστής,
Στο σημείο μετέβη το ΕΚΑΒ για τη διακομιδή του τραυματία στο νοσοκομείο, καθως και η αστυνομία.
