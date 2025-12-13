Πάτρα: Ετήσιο μνημόσυνο για τον Δημήτρη Καρόκη

Στον Ι.Ν. Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Παρεκκλήσιον Επισκοπής Πατρών
Τελέστηκε σε στενό οικογενειακό κύκλο το Σάββατο 13/12/2025 στον Ι.Ν. Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Παρεκκλήσιον Επισκοπής Πατρών, ετήσιο μνημόσυνο εις ανάπαυσιν της ψυχής του αγαπημένου μας πατέρα. Δημητρίου Καρόκη ιατρού -Στρατιωτικού Ε.Α.
Τη μνήμη του τίμησαν με ιδιαίτερη συγκίνηση και σεβασμό η μητέρα μας Ελενα Βαρδάλου.καθώς και στενοί φίλοι της οικογένειας.
Αιώνια η μνήμη του
Τα παιδιά του: Κωνσταντίνος Καρόκης και Θένια Καρόκη
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr