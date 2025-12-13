Πάτρα: Ετήσιο μνημόσυνο για τον Δημήτρη Καρόκη

Τελέστηκε σε στενό οικογενειακό κύκλο το Σάββατο 13/12/2025 στον Ι.Ν. Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Παρεκκλήσιον Επισκοπής Πατρών, ετήσιο μνημόσυνο εις ανάπαυσιν της ψυχής του αγαπημένου μας πατέρα. Δημητρίου Καρόκη ιατρού -Στρατιωτικού Ε.Α.

Τη μνήμη του τίμησαν με ιδιαίτερη συγκίνηση και σεβασμό η μητέρα μας Ελενα Βαρδάλου.καθώς και στενοί φίλοι της οικογένειας.

Αιώνια η μνήμη του

Τα παιδιά του: Κωνσταντίνος Καρόκης και Θένια Καρόκη