Πάτρα: Ετήσιο μνημόσυνο για τον Δημήτρη Καρόκη

Πάτρα: Ετήσιο μνημόσυνο για τον Δημήτρη Καρόκη

Στον Ι.Ν. Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Παρεκκλήσιον Επισκοπής Πατρών

Τελέστηκε  σε στενό οικογενειακό κύκλο το Σάββατο 13/12/2025 στον Ι.Ν. Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Παρεκκλήσιον Επισκοπής Πατρών, ετήσιο μνημόσυνο εις ανάπαυσιν της ψυχής του αγαπημένου μας πατέρα. Δημητρίου Καρόκη ιατρού -Στρατιωτικού Ε.Α.

Τη μνήμη του τίμησαν  με ιδιαίτερη συγκίνηση και σεβασμό  η μητέρα μας  Ελενα Βαρδάλου.καθώς και στενοί φίλοι της οικογένειας.

Αιώνια  η μνήμη του

Τα παιδιά του: Κωνσταντίνος Καρόκης και Θένια Καρόκη

