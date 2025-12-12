Ιταλία: Τον κυνηγούσε η αστυνομία και κρύφτηκε μέσα σε χριστουγεννιάτικη φάτνη

Ο άνδρας συνελήφθη και οδηγήθηκε στις φυλακές της Λέτσε
Τον έψαχναν και κρύφτηκε μέσα σε φάτνη, παριστάνοντας το άγαλμα.
Μέσα στη φάτνη με τα ομοιώματα σε φυσικό μέγεθος, που είχε τοποθετηθεί στο κέντρο της πόλης Γκαλατόνε, στην επαρχία Λέτσε της Απουλίας. το απόγευμα της Τρίτης 9/12 ο δήμαρχος παρατήρησε μια ζωντανή μορφή να κινείται και να αλληλεπιδρά με τις υπόλοιπες φιγούρες.
Σύμφωνα με το Telerama News ο άνδρας, ένας 38χρονος από τη Γκάνα, βρισκόταν σε προφανή δυσκολία, μάλιστα πεπεισμένος ότι εκείνη η φάτνη ήταν το σπίτι του, και ήταν αποφασισμένος να μην φύγει.
Έτσι ειδοποιήθηκαν οι Αρχές, οι οποίες ταυτοποίησαν τον ύποπτο ανδρα.
Όπως μεταδίδει ο Ιταλικός Τύπος, πρόκειται για καταζητούμενο που αναζητείτο «για αντίσταση σε δημόσιο υπάλληλο και βαριά σωματική βλάβη» και που αναμενόταν να φυλακιστεί για 9,5 μήνες.
Ο άνδρας συνελήφθη και οδηγήθηκε στις φυλακές της Λέτσε.
Πάτρα: Ξεκινά το εορταστικό ωράριο- Σε τι ελπίζουν οι έμποροι
Οι «μεσημεριανές» στα καφέ και τα all day spots της Πάτρας κορυφώνονται τα Χριστούγεννα- Χάνουν έδαφος τα night clubs- Καταργείται η νυχτερινή έξοδος;
Πάτρα: Κλειστές και οι δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις στις 16 Δεκεμβρίου
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr