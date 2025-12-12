Ιταλία: Τον κυνηγούσε η αστυνομία και κρύφτηκε μέσα σε χριστουγεννιάτικη φάτνη

Τον έψαχναν και κρύφτηκε μέσα σε φάτνη, παριστάνοντας το άγαλμα.

Μέσα στη φάτνη με τα ομοιώματα σε φυσικό μέγεθος, που είχε τοποθετηθεί στο κέντρο της πόλης Γκαλατόνε, στην επαρχία Λέτσε της Απουλίας. το απόγευμα της Τρίτης 9/12 ο δήμαρχος παρατήρησε μια ζωντανή μορφή να κινείται και να αλληλεπιδρά με τις υπόλοιπες φιγούρες.

Σύμφωνα με το Telerama News ο άνδρας, ένας 38χρονος από τη Γκάνα, βρισκόταν σε προφανή δυσκολία, μάλιστα πεπεισμένος ότι εκείνη η φάτνη ήταν το σπίτι του, και ήταν αποφασισμένος να μην φύγει.

Έτσι ειδοποιήθηκαν οι Αρχές, οι οποίες ταυτοποίησαν τον ύποπτο ανδρα.

Όπως μεταδίδει ο Ιταλικός Τύπος, πρόκειται για καταζητούμενο που αναζητείτο «για αντίσταση σε δημόσιο υπάλληλο και βαριά σωματική βλάβη» και που αναμενόταν να φυλακιστεί για 9,5 μήνες.

Ο άνδρας συνελήφθη και οδηγήθηκε στις φυλακές της Λέτσε.