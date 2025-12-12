Πάτρα: Νέας γενιάς απινιδωτές σε δημόσιους χώρους άθλησης

Η παράδοση των νέων απινιδωτών θα γίνει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2025 και η εγκατάσταση τους στις αρχές Ιανουαρίου 2026.
Στην προμήθεια οκτώ (8) απινιδωτών νέας γενιάς προχώρησε το Τμήμα Άθλησης, Πολιτισμού και Νέας Γενιάς του Δήμου Πατρέων.
Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Δήμου, οι νέοι σύγχρονης τεχνολογίας απινιδωτές, οι οποίοι έχουν ειδική εφαρμογή και για παιδιά θα εγκατασταθούν σε πολυσύχναστους, κοινόχρηστους, χώρους άθλησης για να προσφέρουν επιπλέον ασφάλεια στους δημότες.
Οι απινιδωτές που υπάρχουν τώρα στους προαναφερθέντες χώρους, θα εγκατασταθούν σε δημοτικά κτίρια για την περαιτέρω ασφάλεια των εργαζόμενων και των εξυπηρετούμενων πολιτών.
