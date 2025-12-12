Πάτρα: Νέας γενιάς απινιδωτές σε δημόσιους χώρους άθλησης

Στην προμήθεια οκτώ (8) απινιδωτών νέας γενιάς προχώρησε το Τμήμα Άθλησης, Πολιτισμού και Νέας Γενιάς του Δήμου Πατρέων.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Δήμου, οι νέοι σύγχρονης τεχνολογίας απινιδωτές, οι οποίοι έχουν ειδική εφαρμογή και για παιδιά θα εγκατασταθούν σε πολυσύχναστους, κοινόχρηστους, χώρους άθλησης για να προσφέρουν επιπλέον ασφάλεια στους δημότες.

Η παράδοση των νέων απινιδωτών θα γίνει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2025 και η εγκατάσταση τους στις αρχές Ιανουαρίου 2026.

Οι απινιδωτές που υπάρχουν τώρα στους προαναφερθέντες χώρους, θα εγκατασταθούν σε δημοτικά κτίρια για την περαιτέρω ασφάλεια των εργαζόμενων και των εξυπηρετούμενων πολιτών.