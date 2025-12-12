Πάτρα: Ξεκινά το εορταστικό ωράριο- Σε τι ελπίζουν οι έμποροι

Με φόντο τα λαμπιόνια που έχουν ήδη ανάψει στο κέντρο της Πάτρας και τις πρώτες γιορτινές βόλτες του κόσμου στους πεζόδρομους, το εορταστικό ωράριο των εμπορικών καταστημάτων ξεκινάει μεθαύριο Κυριακή.

Μια περίοδος που οι επαγγελματίες του λιανεμπορίου την περιμένουν κάθε χρόνο ως μια σημαντική «ανάσα» μέσα σε ένα απαιτητικό οικονομικό περιβάλλον.

Ήδη τις τελευταίες ημέρες παρατηρείται αυξημένη κινητικότητα, οι δρόμοι γεμίζουν, ενώ αρκετοί καταναλωτές κάνουν τις πρώτες διερευνητικές τους βόλτες. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν οι έμποροι, η πραγματική κίνηση αναμένεται να κορυφωθεί μετά την καταβολή του δώρου Χριστουγέννων, των συντάξεων και των επιδομάτων.

«Ο κόσμος έχει αρχίσει να βγαίνει, αλλά σε μεγάλο βαθμό κάνει ακόμα έρευνα αγοράς», σημειώνει στο thebest.gr ο αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πάτρας, Χρήστος Σπανός. «Περιμένουμε ότι η κίνηση θα ενισχυθεί αισθητά μέσα στην εβδομάδα που έρχεται, όταν θα έχουν πιστωθεί τα χρήματα που παραδοσιακά στηρίζουν την αγορά αυτή την εποχή».

Παρά τις οικονομικές δυσκολίες που πιέζουν τα νοικοκυριά, οι έμποροι παραμένουν συγκρατημένα αισιόδοξοι. Τα Χριστούγεννα, όπως λένε, είναι η εποχή που οι περισσότεροι θα κάνουν έστω μια μικρή αγορά, είτε για τους οικείους τους, είτε ως δώρο στον εαυτό τους. «Οι μέρες είναι τέτοιες που ο κόσμος, έστω και λίγο, θα ψωνίσει. Είναι μια ανάγκη, μια μικρή χαρά», αναφέρει ο κ. Σπανός.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στη σημασία της στήριξης της τοπικής αγοράς: «Τα τοπικά καταστήματα διατηρούν καλύτερες τιμές και σταθερές προσφορές σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Γι’ αυτό καλό είναι ο κόσμος να τα προτιμήσει. Στηρίζοντας τα μαγαζιά της πόλης, στηρίζουμε την τοπική οικονομία, τις θέσεις εργασίας και τους ανθρώπους που ζουν και δραστηριοποιούνται εδώ».

Με το εορταστικό ωράριο να δίνει πλέον μεγαλύτερο εύρος ωρών για αγορές και βόλτες, η αγορά της Πάτρας ετοιμάζεται να ζήσει μερικές δυνατές ημέρες. Η προσδοκία, των εμπόρων, είναι ο χρόνος μέχρι την Πρωτοχρονιά να αποτελέσει μια σημαντική ενίσχυση για τα ταμεία των επιχειρήσεων και μια ευκαιρία για την πόλη να κινηθεί σε πιο ζωντανούς ρυθμούς.