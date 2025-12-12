ΟΠΕΚΕΠΕ: Εισαγγελική παρέμβαση για τον Γιώργο Ξυλούρη - Ελέγχεται για ψευδή κατάθεση

Την παρέμβαση της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Αθηνών προκάλεσαν όσα συνέβησαν κατά την εξέταση του Γιώργου Ξυλούρη, γνωστού με το προσωνύμιο «Φραπές» στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μετά τη διαβίβαση εγγράφων από τη Βουλή στην Εισαγγελία, διατάχθηκε άμεσα κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα με επίκεντρο τον Γιώργο Ξυλούρη και την άρνηση του να καταθέσει επικαλούμενος το δικαίωμα της σιωπής, αν και δεν έχει την ιδιότητα του κατηγορούμενου.

Στο πλαίσιο της έρευνας ελέγχεται αν ο Γιώργος Ξυλούρης, με την άρνηση του να καταθέσει ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής που εκλήθη για δεύτερη φορά σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, διέπραξε το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η τέλεση του ερευνώμενου αδικήματος, θα εφαρμοστεί διαδικασία του αυτοφώρου και οι Αρχές θα προχωρήσουν στη σύλληψή του.

Αν μέχρι την εκπνοή του αυτοφώρου απόψε τα μεσάνυχτα έχει ολοκληρωθεί η προανάκριση, θα κινηθεί η διαδικασία σύλληψης του ελεγχόμενου προσώπου.

Η «σιωπή» που προκάλεσε ένταση στην Εξεταστική

Το δικαίωμα της σιωπής επικαλέστηκε ο Γιώργος Ξυλούρης («Φραπές») προκειμένου να μην καταθέσει ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. «Επικαλούμαι το δικαίωμα της σιωπής», είπε πολλές φορές, που κλήθηκε να απαντήσει στις ερωτήσεις της Επιτροπής ο αγροτοσυνδικαλιστής από την Κρήτη. Υπήρξαν, ωστόσο, στιγμές που η ένταση κορυφώθηκε, και επέλεξε να μην ασκήσει το εν λόγω δικαίωμα.

«Σε μια συνομιλία σας με τον Ζερβό εμφανίζεστε πολύ εκνευρισμένος», είπε στον μάρτυρα η Μιλένα Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ, με τον Γιώργο Ξυλούρη να απαντά, «Ποτέ δεν έχω μιλήσει με τον Ζερβό. Δεν μιλάμε. Είναι ψεύτικη αν υπάρχει τέτοια συνομιλία».

Για τη σχέση του με τον Μάκη Βορίδη

Η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, ρώτησε τον «Φραπέ» και για τη σχέση του με τον Μάκη Βορίδη:

Αποστολάκη: Θέλω να μου περιγράψετε τη σχέση σας με τον κύριο Βορίδη (...). Γιατί μιλάτε με κωδικούς με τον Βορίδη και τι σχέση έχετε μαζί του. Με κωδικούς μιλάνε οι γκάγκστερ.

Μάρτυρας: Επικαλούμαι το δικαίωμα σιωπής.

Όταν ο μάρτυρας κλήθηκε από την εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ για ποιους λόγους το όνομά του βρίσκεται στη δικογραφία, αυτός ισχυρίστηκε ότι, «από τότε που έκανα μήνυση στην Τυχεροπούλου ξεκίνησαν όλα». Ερωτώμενος για τη σχέση του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, επικαλέστηκε ξανά το δικαίωμα της σιωπής, αποφεύγοντας να κοιτάξει την κ. Αποστολάκη, η οποία του είπε, εμφανώς εκνευρισμένη: «σε εμένα απαντάτε, θα κοιτάτε εμένα που εκπροσωπώ το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όπως κάνατε πριν και με τον κ. Λαζαρίδη».

«Το πού ανήκω εγώ, το ξέρω μόνο εγώ. Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο ότι είμαι στη δεξιά», είπε σε άλλο σημείο όταν κλήθηκε να απαντήσει για τη σχέση του με τη Νέα Δημοκρατία.

«Αν είχα φάει την Τυχεροπούλου θα ήμουν έξω» - Ξανά το δικαίωμα της σιωπής...

Η ένταση ανέβηκε όταν τον μάρτυρα εξέτασε ο Νάσος Ηλιόπουλος από τη Νέα Αριστερά.

«Η σιωπή σας αυτή τη στιγμή δεν είναι για να προστατευτείτε εσείς. Η σιωπή σας είναι για να προστατευτούν πολιτικά στελέχη. Ο Βορίδης, ο Αυγενάκης, Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτή είναι η σιωπή σας. Εσείς έρχεστε εδώ απλά ως αυτοφωράκιας στο πλαίσιο της σιωπής που επικαλείστε», είπε ο Νάσος Ηλιόπουλος απευθυνόμενος στον μάρτυρα.

Λίγο αργότερα, καθώς ο μάρτυρας εξακολουθούσε να μην απαντάει ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς τόνισε πως εφ’ όσον ο Ξυλούρης δεν έχει λάβει κλήση από την ελληνική δικαιοσύνη για να επικαλείται το «δικαίωμα της σιωπής», ο μόνος που τον υποστηρίζει σε αυτό είναι ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ.

«Ο μόνος που σας υπερασπίζεται στην αίθουσα φιλότιμα είναι ο κ. Λαζαρίδης. Εντάξει, ο καθένας κάνει την προσπάθειά του», είπε χαρακτηριστικά.

Κατά την εξέταση, ο Γιώργος Ξυλούρης επικαλέστηκε επανειλημμένα το δικαίωμα σιωπής σε ερωτήσεις σχετικά με την κα Τυχεροπούλου, αρνούμενος να απαντήσει σχετικά με όσα ακούγονταν στις συνομιλίες του όπου ισχυριζόταν ότι «ειλικρινά αν την είχα σκοτώσει τώρα θα ήμουν έξω».

«Κοιτάξτε το ποινικό μου μητρώο (...) Επικαλούμαι το δικαίωμα της σιωπής», είπε ο μάρτυρας.

«Είπατε ότι δείξατε τα στοιχεία στον Αυγενάκη επειδή ήταν Ηρακλειώτης. Πήγατε και σε άλλους Ηρακλειώτες; Πήγατε και στο αγαπημένο σας σουβλατζίδικο να δείξετε τα στοιχεία κατά της Τυχεροπούλου;», ρώτησε ο εισηγητής της Νέας Αριστεράς, με τον «Φραπέ» να ειρωνεύεται: «Στον λαχανέμπορα πήγα».

«Γιατί λέτε στις συνομιλίες ότι σας κοιτούσε στις τσέπες ο κ. Πιτσιλής όταν συναντηθήκατε;», συνέχισε ο κ. Ηλιόπουλος, με τον μάρτυρα να ειρωνεύεται ξανά, «ίσως ήταν σκισμένο το παντελόνι».

«Δεν παίζω Τζόκερ» - «Άλλος μίλησε (με τον Ζερβό) από το κινητό μου»

«Δεν παίζω Τζόκερ!», απάντησε ο Γιώργος Ξυλούρης σε σχετική ερώτηση, με τον βουλευτή να σχολιάζει, «με αυτά που ακούμε, έλεγα να σας ζητήσω και πέντε αριθμούς» και τον μάρτυρα να αποκρίνεται, «και να τους είχα, θα τους έδινα σε σένα;». «Έχω όνομα. Το “Φραπέ” αλλού», είπε σε άλλο σημείο ο Γιώργος Ξυλούρης, με τον Νάσο Ηλιόπουλο να απαντά εμφανώς εκνευρισμένος, «μη μου κλείνετε το μάτι. Συνεννοηθήκαμε;» και τον μάρτυρα να επιμένει, «έχω όνομα, είμαι χριστιανός ορθόδοξος».

Σε ό,τι αφορά στη συνομιλία του που υπάρχει στη δικογραφία με τον αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Λευτέρη Ζερβό, σε σχετικές ερωτήσεις ο Ξυλούρης αρνήθηκε ότι ο ίδιος μίλησε μαζί του.

«Άλλος μίλησε από το κινητό μου», επαναλάμβανε χωρίς να απαντά στις ερωτήσεις του Νάσου Ηλιόπουλου ποιος, πότε και αν είχε αποθηκευμένο το τηλέφωνο του Ζερβού στο κινητό του. «Δεν έχω το τηλέφωνό του κυρίου Ζερβού για να το καλέσω», σημείωσε ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς και συνέχισε: «Απ’ ότι φαίνεται ο κύριος Ζερβός είναι αποθηκευμένος στο δικό σας τηλέφωνο και έρχεστε εδώ και μας λέτε ότι κάποιος πήρε το τηλέφωνό σας. Εσείς δεν είχατε τον αριθμό του κυρίου Ζερβού; Και έχουμε και έντεκα σελίδες συνομιλία και μετά μας λέτε ότι σέβεστε την Επιτροπή. Σοβαρά τώρα;», ήταν η χαρακτηριστική αντίδραση του Νάσου Ηλιόπουλου.

«Εμένα θα πετάξουν (από τη ΝΔ);»

Φανερά εκνευρισμένος, ο Γιώργος Ξυλούρης υποχρεώθηκε να απαντήσει και στις ερωτήσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία ρώτησε τον μάρτυρα για τη σχέση του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Κωνσταντοπούλου: Θυμάστε εσείς αυτή την κουμπαριά και να ξέρετε θα σας πετάξουν σαν στημένη λεμονόκουπα;

Μάρτυρας: Εμένα θα πετάξουν;

Σχετικά με το εάν ανήκει στη ΝΔ, ο Γιώργος Ξυλούρης απάντησε ειρωνικά: «Ψάχνω να βρω πού θα γραφτώ τώρα» ενώ, στη συνέχεια, κλήθηκε να απαντήσει εάν γνωρίζει τον Χρήστο Μαγειρία και την Καλλιόπη Σεμερτζίδου.

Κωνσταντοπούλου: Τη μία λέτε ότι θα γα****** τον ένα και τον άλλο θα το ξεκ******* και τώρα δεν το ξέρετε.

Νικολακόπουλος: Να διαγραφεί αυτή η έκφραση.

Κωσταντοπούλου: Τον προστατεύετε.

Για την Πόρσε του γιου του

Ένταση σημειώθηκε και όταν η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ρώτησε τον Γιώργο Ξυλούρη σχετικά με πολυτελές αυτοκίνητο που έχει ο γιος του.

Κωνσταντοπούλου: Αυτή την Πόρσε που έχει ο γιος σας, από πού την απέκτησε;

Μάρτυρας: Την αγόρασε. Υπάρχει στο πόθεν έσχες του.

Κωνσταντόπουλου: από που την αγόρασε;

Μάρτυρας: Λογίστρια είσαι;

Κωνσταντοπούλου: Απάντησε ο γιος σου από που αγόρασε την Πόρσε;

Μάρτυρας: Το '19 την πήρε.

Κωνσταντοπούλου: Από πού την πήρε;

Μάρτυρας: Δεν είναι άπορος.

«Δεν με παρότρυνε ο Αυγενάκης να κάνω μήνυση στην Τυχεροπούλου»

Απαντώντας στην ερώτηση του εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλη Κόκκαλη, για τις τηλεφωνικές συνομιλίες της δικογραφίας, άλλαξε τον αρχικό του ισχυρισμό περί «ψευδών διαλόγων» και υποστήριξε πως, δεν ήταν αυτός που μιλούσε με τον αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Λευτέρη Ζερβό, αλλά κάποιος άλλος, που πήρε το κινητό του τηλέφωνο.

Διέψευσε ότι ο Λευτέρης Αυγενάκης ήταν αυτός που τον έβαλε να κάνει μήνυση στην Παρασκευή Τυχεροπούλου λέγοντας ότι πήγε για να του δείξει τα χαρτιά (τις καταγγελίες κατά της Τυχεροπούλου) και ο υπουργός του είπε να τα αφήσει να τα δουν οι νομικοί σύμβουλοι. «Τα πήρα κι έφυγα. Πήγα σε δικό μου δικηγόρο», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Δεν με παρότρυνε ο Αυγενάκης να κάνω μήνυση. Εγώ του τα έδειξα. Τα διάβασε και μου λέει να τα δουν νομικοί. Τού είπα ότι θα πάω σε δικό μου δικηγόρο και θα κάνω μήνυση και μου είπε "κάνε ό,τι νομίζεις"».