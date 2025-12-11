ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ώρα του «Φραπέ» στην Εξεταστική

Με έναν από τους πρωταγωνιστές του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, τον Γιώργο Ξυλούρη -γνωστό κι ως «Φραπέ»- συνεχίζει σήμερα τις εργασίες της η Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, που έχει ως αντικείμενο την διασπάθιση κοινοτικού και δημόσιου χρήματος στον οργανισμό.

Ο «Φραπές» έχει αναδειχθεί ως ένα εμβληματικό πρόσωπο του σκανδάλου και όχι μόνο για το χαρακτηριστικό παρωνύμιο. Κυρίως γιατί εμφανίζεται να πρωταγωνιστεί στην δικογραφία που έχει σχηματιστεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η οποία και «άνοιξε» την υπόθεση του σκανδάλου. Είναι βασικός συντελεστής των διαλόγων που καταγράφονται στις επισυνδέσεις που περιλαμβάνονται στη δικογραφία. Σε αυτές όχι μόνον περιγράφει με γλαφυρό τρόπο ένα καθεστώς ασυδοσίας «ημετέρων» στον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά, σύμφωνα με όσα έχει καταγγείλει η αντιπολίτευση, στους διαλόγους που μετέχει ονοματίζονται εμμέσως υπουργοί της ΝΔ (π.χ «ο Μάκης»).

Αξίζει να θυμίσουμε ότι ο «Φραπές» εμφανίζεται στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής με…περιπετειώδη τρόπο. Αφού την πρώτη φορά που κλήθηκε ως μάρτυρας στις 20 Νοεμβρίου δεν εμφανίστηκε. Αντιθέτως, απέστειλε υπόμνημα με το οποίο επικαλούνταν το δικαίωμα στη σιωπή αφού ελέγχεται από την Αρχή Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματική Δραστηριότητα για αδικαιολόγητα ποσά της τάξης των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ αλλά και 8 οχήματα που βρίσκονται στην ιδιοκτησία του.

Αξίζει να σημειωθεί πάντως πως, ενώ την πρώτη φορά αρνήθηκε να καταθέσει στη Εξεταστική Επιτροπή, τη δεύτερη ο «Φραπές» εμφανίζεται ιδιαίτερα επιθετικός. Σε τηλεοπτικές δηλώσεις του έχει αναφέρει πως «στις 11 Δεκεμβρίου, στις 9 το πρωί θα είμαι στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής. Δεν θα χρειαστεί καμία βίαιη προσαγωγή. Θα πάω και θα μιλήσω. Θα πάω με φορτωτή, γεμάτο με ντοσιέ, φακέλους και στοιχεία. Θα μιλήσω για όλους, για όλους».