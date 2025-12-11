Ηλεία: Απαλλάχθηκε πατέρας για βιασμό που κατήγγειλε η κόρη

Με απαλλακτικό για την κατηγορούμενο βούλευμα έκλεισε οριστικά η υπόθεση καταγγελλόμενης σεξουαλικής κακοποίησης από κόρη σε βάρος του ίδιου της του πατέρα, σε χωριά του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφ. «Πατρίς» το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Ηλείας απάλλαξε από όλες τις κατηγορίες πριν από μερικές ημέρες τον πατέρα, παύοντας οριστικά την ποινική δίωξη για τις αξιόποινες πράξεις των γενετήσιων πράξεων με ανήλικο που συμπλήρωσε τα δώδεκα έτη και μη κατ’ εξακολούθηση και των γενετήσιων πράξεων μεταξύ συγγενών κατ’ εξακολούθηση, που φέρονται να τελέστηκαν από το 1997 έως το 2004.

Παράλληλα, το δικαστικό συμβούλιο απεφάνθη να μη γίνει κατηγορία σε βάρος του κατηγορούμενου για την πράξη του βιασμού κατ’ εξακολούθηση και των γενετήσιων πράξεων μεταξύ συγγενών κατ’ εξακολούθηση, πράξεις που φέρονται να τελέστηκαν από τα μέσα Αυγούστου του 2023 έως το τέλος του ίδιου μήνα.

Ακόμα, αποφασίστηκε η κατάργηση της ισχύς των περιοριστικών όρων που είχαν επιβληθεί στον πατέρα, μετά την απολογία του, στο στάδιο της κύριας ανάκρισης.

Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Ηλείας συντάχθηκε με την απαλλακτική πρόταση του Εισαγγελέα και έτσι δεν παρέπεμψε σε δίκη τον πατέρα

Η καταγγελία της κόρης

Η συγκεκριμένη υπόθεση πήρε το δρόμο της δικαιοσύνης, έπειτα από καταγγελία της κόρης, η οποία στις αρχές Οκτωβρίου του 2023 κατήγγειλε στους αστυνομικούς του Α.Τ. Αρχαίας Ολυμπίας ότι ο πατέρας της την κακοποιούσε σεξουαλικά. Σύμφωνα με την κατάθεσή της, ο κατηγορούμενος, ήδη από την ηλικία των 9 ετών έως και την ηλικία των 25 ετών, το χρονικό διάστημα από το 1997 έως το 2023, τελούσε, χρησιμοποιώντας βία και παρά τη θέλησή της, γενετήσιες πράξεις σε βάρος της, ενώ επέδειξε συνεχόμενα την συμπεριφορά αυτή από τις 25 έως τις 30 Αυγούστου του 2023 και συνολικά τέσσερις φορές, όταν φιλοξενούσε τον πατέρα της στο σπίτι που έμενε με τον σύντροφό της και τα δύο τους παιδιά.

Αναφορικά με τις συγκεκριμένες πράξεις κατά την περίοδο που ήταν ανήλικη, κατήγγειλε ότι τελέστηκαν σε βάρος της από την ηλικία των 9 έως 15 ετών.

Οικονομικές και προσωπικές διαφορές



Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε κατηγορηματικά της κατηγορίες που του αποδόθηκαν. Μάλιστα, τόσο στην προανακριτική κατάθεση όσο και στην απολογία του, υποστήριξε ότι η καταγγελία της κόρης του ήταν υποκινούμενη από τον σύντροφό της. Ο ίδιος, απέδωσε τα όσα καταγγέλθηκαν σε βάρος του σε οικονομικές διαφορές μεταξύ τους, οι οποίες, κατά τον ισχυρισμό του, ανέκυψαν από την πώληση ενός κτήματος και το γεγονός ότι έδωσε χρήματα μόνο στην άλλη του κόρη προκειμένου αυτή να αποπληρώσει τις οικονομικές της υποχρεώσεις προς τρίτους, λόγω εξόδων που είχε κάνει για την ιατρική φροντίδα της συζύγου του και μητέρας της.

Σύμφωνα με το σκεπτικό των δικαστών, αλλά και του Εισαγγελέα, για την απαλλαγή του κατηγορούμενου, η καταγγέλλουσα παρουσίασε πάρα πολλές αντιφάσεις σε όλες τις καταθέσεις που έδωσε, τόσο όσον αφορά τον ακριβή χρόνο κατά τον οποίο έλαβαν χώρα οι πράξεις που κατήγγειλε ότι έγιναν σε βάρος της τον Αύγουστο του 2023.

Ειδικότερα, στην πρώτη κατάθεση ανέφερε ότι αυτές τελέστηκαν μεταξύ 25 και 30 Αυγούστου. Στη δεύτερη, τις τοποθέτησε χρονικά στις 25, 26 και 27 Αυγούστου, και στην Τρίτη κατάθεση, στις 24,25,26 Αυγούστου.

Ενώπιον της Ανακρίτριας στις αρχές Μαΐου του 2025 τοποθέτησε τις πράξεις αορίστως, μεταξύ του χρονικού διαστήματος από τα μέσα έως τα τέλη Αυγούστου του 2023. Σχετικά με τις φορές που τελέστηκαν, έκανε λόγο για 4 πράξεις, έπειτα για 3 και στην Ανακρίτρια υποστήριξε ότι τελέστηκαν 5 με 6 φορές, δημιουργώντας σύγχυση σχετικά με τον πραγματικό χρόνο και τις περιστάσεις.

Σε αντίθεση με τις παραπάνω ημερομηνίες, ο σύντροφος της καταγγέλλουσας στον οποίο η ίδια του εκμυστηρεύτηκε τις πράξεις στις αρχές Σεπτεμβρίου του 2023, κατέθεσε ότι αυτές τελέστηκαν στις 12,13,14 και 15 Ιουλίου του 2023, όταν ο κατηγορούμενος φιλοξενούνταν στην οικία τους, από την οποία έφυγε στις αρχές Αυγούστου με προορισμό την Αθήνα, όπου παρέμεινε μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου, όταν και επέστρεψε στο χωριό του, αποδημώντας έτσι του ισχυρισμούς της συντρόφου του, ότι κακοποιήθηκε σεξουαλικά στα μέσα έως τα τέλη Αυγούστου.

Επίσης, όπως προκύπτει από την κατάθεση της άλλης κόρης, η οποία διαφέρει μερικώς από την κατάθεση του συντρόφου της αδερφής της, και συμβαδίζει με την απολογία του κατηγορούμενου, σε κάθε περίπτωση ο τελευταίος είχε φύγει από το σπίτι της κόρης του το αργότερος έως τις 11 Αυγούστου με προορισμό την οικία της δεύτερης κόρης, όπου και παρέμεινε μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου.

Επίσης, σημαντικό ρόλο έπαιξε το γεγονός ότι άργησε περίπου έναν μήνα να κάνει την καταγγελία και έτσι δεν υπήρξαν σαφή συμπεράσματα από την ιατροδικαστική εξέταση στην οποία υποβλήθηκε. Πάντως σύμφωνα και την εξέταση, δεν έφερε κάποιο σχετικό σημάδι βίας.

Ακόμα, σύμφωνα με την ψυχολογική πραγματογνωμοσύνη, η καταγγέλλουσα εμφάνισε ασάφεια στην αφήγηση των γεγονότων.

Ως συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορούμενου σε όλη τη διαδικασία, παραστάθηκε ο δικηγόρος Ηλείας Θοδωρής Αντωνόπουλος.