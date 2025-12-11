Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

/

Δήμος Πατρέων: Ανεπιθύμητοι οι φασίστες στις γειτονιές και στα σχολεία των παιδιών μας!

Δήμος Πατρέων: Ανεπιθύμητοι οι φασίστες ...

Η Δημοτική Αρχή στηρίζει τη συγκέντρωση κατά του φασισμού στου Ταραμπούρα, ημέρα ανακοίνωσης της πρότασης της εισαγγελέα για τα μέλη της Χρυσής Αυγής

Η Δημοτική Αρχή της Πάτρας, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, στηρίζει και θα συμμετέχει στη συγκέντρωση που οργανώνουν την Παρασκευή 12 Δεκέμβρη στις 7μμ στην πλατεία Εργατικών Κατοικιών Ταραμπούρα, το Εργατικό Κέντρο Πάτρας, με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Εργατικών Κατοικιών Ταραμπούρα και τη Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Πάτρας, ημέρα που η εισαγγελέας του Εφετείου Αθηνών παρουσιάζει την πρότασή της σχετικά με την ενοχή ή μη των καταδικασμένων μελών της ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης Χρυσής Αυγής.

"Τις προηγούμενες μέρες οι μαθητές του 10ου Γυμνασίου, μαζί με κατοίκους της περιοχής και τον Πολιτιστικό Σύλλογο έσβησαν φασιστικά συνθήματα, δίνοντας απάντηση στην απόπειρα εμφάνισης φασιστών στο Νότιο Διαμέρισμα.  

Ο μόνος τρόπος να απομονωθούν οι φασίστες είναι η οργανωμένη και συλλογική δράση του λαού και της νεολαίας, που θα τους στείλει οριστικά και αμετάκλητα στο σκουπιδοτενεκέ της ιστορίας.   

Καλούμε τον πατραϊκό λαό και τη νεολαία να συμμετέχει μαζικά στη συγκέντρωση την Παρασκευή 12 Δεκέμβρη!" προσθέτει. 

Ειδήσεις Τώρα

Πάτρα: 89χρονη σκότωσε δύο κουτάβια και χτύπησε 25χρονο

Πάτρα: Σε κρίσιμη κατάσταση 51χρονος εργάτης μετά από πτώση σε οικοδομή

Αγρότες: Δικογραφία για τα επεισόδια στη Γέφυρα Ρίου- Αντιρρίου

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Δήμος Πατρέων

Ειδήσεις