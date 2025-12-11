Αυτή είναι η κατσούνα - γκλίτσα της Πάτρας - Τι λέει ο αγρότης που απάντησε στα ΜΑΤ με αυτή - ΦΩΤΟ

Στο μπλόκο της περιμετρικής της Πάτρας στο ύψος της Εγλυκάδας συναντήσαμε τον αγρότη που εμφανίζεται στα βίντεο της έντασης στη γέφυρα Ρίου Αντιρρίου, να "απαντά" στα δακρυγόνα με την "κατσούνα" του.

Το πρώτο πράγμα που μας είπε είναι πως ό,τι έγινε, ήρθε ως αντίδραση εξαιτίας της απρόκλητης επίθεσης των ΜΑΤ με δακρυγόνα εναντίον δεκάδων αγροτών. Μάλιστα, σύμφωνα με τον ίδιο, το περιστατικό κατεγράφη στο πρανές, εκτός δηλαδή του δρόμου, κάτι που φαίνεται και στο βίντεο.

Το επεισόδιο δεν πήρε διαστάσεις, οι αγρότες μετά από παραινέσεις και των ψυχραιμότερων της αστυνομίας, ανασυντάχθηκαν και έλαβαν την απόφαση να απομακρυνθούν από το σημείο ώστε να επαναχαράξουν τη στάση τους. Αγρότες και κτηνοτρόφοι που μετέβησαν με τα πόδια εως το σημείο του "μπλόκου" των ΜΑΤ επέστρεψαν στην περιμετρική οδό και εκεί όπου έχουν παρατάξει τα τρακτέρ τους. Το βράδυ τους βρήκε μέσα στο κρύο να κρατούν τη θέση τους και να συζητούν για την επόμενη ημέρα.

Ο αγρότης που με την κατσούνα του φαίνεται στα βίντεο έδωσε τη συγκατάθεσή του στο thebest για τις φωτογραφίες και την προβολή των θέσεών του.