Αχαΐα: Ποια έργα ολοκληρώθηκαν, ποια θα παραδοθούν και ποια προγραμματίζονται για μετά το 2027

Οι παρεμβάσεις που ξεχωρίζουν
Το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής, υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, παρουσίασε τον ολοκληρωμένο οδικό χάρτη έργων και παρεμβάσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη ή έχουν δρομολογηθεί σε όλη τη χώρα, με στόχο τη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων και τη σύγκλιση κέντρου και περιφέρειας.
Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος για τη Δυτική Ελλάδα βρέθηκε η Αχαΐα, με σειρά έργων που αναμένεται να υλοποιηθούν έως το 2027 και να αλλάξουν σημαντικά την αναπτυξιακή εικόνα της περιοχής.
Στα σημαντικότερα έργα που αφορούν την Αχαΐα περιλαμβάνονται:
Ολοκληρωμένα έργα 2019–2025 στην Αχαΐα
Νέα σιδηροδρομική γραμμή Κιάτο – Ροδοδάφνη | 684,1 εκατ. €
Αποτελεί κομβικό έργο για τη σύνδεση της Δυτικής Ελλάδας με το εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο.
Αυτοκινητόδρομος Πάτρα – Πύργος (Σύμβαση Παραχώρησης) | 295 εκατ. €
Βελτιώνει την οδική ασφάλεια και τη διασύνδεση των δυτικών περιοχών.
Υπολειπόμενα έργα υποδομής στη γραμμή Κιάτο – Ροδοδάφνη | 272,45 εκατ. €
Ολοκλήρωση σταθμών και σηματοδότησης για τη νέα σιδηροδρομική γραμμή.
Φράγμα Πείρου – Παραπείρου | 130 εκατ. €
Ενισχύει την υδροδότηση και την άρδευση της περιοχής.
Διυλιστήριο & αγωγοί υδροδότησης Πάτρας – ΒΙΠΕ | 70 εκατ. €
Διασφαλίζει σταθερή παροχή νερού για τη βιομηχανική ζώνη.
Κέντρο Υγείας Ερυμάνθειας | 1,6 εκατ. €
Αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας στην περιοχή.
Έργα προγραμματισμένα για παράδοση 2026–2027
Νέα διπλή σιδηροδρομική γραμμή Ροδοδάφνη – Αραχωβίτικα | 100 εκατ. €
Ολοκλήρωση κρίσιμου τμήματος που θα ενισχύσει τη σιδηροδρομική σύνδεση της Πάτρας.
Ηλεκτροκίνηση & ηχοπετάσματα Κιάτο – Ροδοδάφνη | 73,7 εκατ. €
Αναβάθμιση σε πιο φιλικό προς το περιβάλλον σιδηροδρομικό δίκτυο.
Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων & Βιολογικού Φλόκα | 55,1 εκατ. €
Προβλέπεται σημαντική βελτίωση στη διαχείριση αποβλήτων.
Αναβάθμιση Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων | 25,11 εκατ. €
Ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος της περιοχής.
Ύδρευση Πάτρας – Πείρος & Παραπείρος | 24,3 εκατ. €
Εξασφαλίζει βελτιωμένη ποιότητα και επάρκεια νερού.
Διυλιστήριο Σελινούντα | 21,5 εκατ. €
Αναβάθμιση των υποδομών επεξεργασίας νερού.
Ενεργειακές αναβαθμίσεις ΠΓΝ Πατρών | >12,9 εκατ. €
Μείωση ενεργειακού κόστους και βελτίωση λειτουργίας του νοσοκομείου.
Αναβαθμίσεις Κέντρων Υγείας (Κάτω Αχαΐα, Χαλανδρίτσα, Ακράτα) | ~5,8 εκατ. €
Έργα προγραμματισμένα μετά το 2027
Αγωγός Υψηλής Πίεσης προς Πάτρα | 117 εκατ. €
Θα διασφαλίσει επάρκεια νερού για τη μελλοντική ανάπτυξη της πόλης.
Υποδομές Ψαθόπυργος – Ρίο | 65 εκατ. €
Βελτίωση οδικής ασφάλειας και κυκλοφορίας στην περιοχή.
Χαρτοποιία Λαδόπουλου | 77,45 εκατ. €
Αναπτυξιακό βήμα για τη βιομηχανία και την απασχόληση.
Αστυνομική Διεύθυνση Αχαΐας | 17,16 εκατ. €
Νέες εγκαταστάσεις για την ασφάλεια της περιοχής.
Θέατρο «Απόλλων» | 12,79 εκατ. €
Αναβάθμιση πολιτιστικών υποδομών.
Παλαιό Κολυμβητήριο Αγυιάς | 9,9 εκατ. €
Εκσυγχρονισμός αθλητικών εγκαταστάσεων.
ΠΓΝΠ – Επέκταση ΤΕΠ & πεζογέφυρα | 5,3 εκατ. €
Καλύτερη πρόσβαση και αναβάθμιση υπηρεσιών υγείας.
Νέο κτίριο φαρμακείου ΓΝ Πατρών | 3,62 εκατ. €
Αναβαθμίσεις ΤΕΠ Αιγίου & ΝΑ Αχαΐας | 3,1 εκατ. €
Καραμανδάνειο – εσωτερικές διαρρυθμίσεις | 0,89 εκατ. €
Ανάπτυξη λιμένα Πατρών & νέα μαρίνα | Με σύμβαση παραχώρησης
