Κλιμακώνονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις: Στις θέσεις τους οι Αχαιοί- Το Σάββατο η κρίσιμη πανελλαδική διάσκεψη στη Νίκαια

Κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις των αγροτών με μπλόκα από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη και τα νησιά.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι, διευρύνουν τα μπλόκα τους και κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους με νέες δράσεις.

Τρεις διαφορετικές εστίες έντασης σημειώθηκαν χθες σε Ρίο–Αντίρριο, Βόλο και Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο των κλιμακούμενων αγροτικών κινητοποιήσεων σε όλη τη χώρα.

Στο Ρίο–Αντίρριο, οι αγρότες της Αχαΐας επιχείρησαν με τρακτέρ να φτάσουν στα διόδια και να σηκώσουν τις μπάρες, ωστόσο η αστυνομία έστησε φραγμούς και απέτρεψε την κίνηση. Αντίθετα, αγρότες από την Αιτωλοακαρνανία κατάφεραν να φτάσουν στα διόδια, όπου και προχώρησαν σε ελεύθερη διέλευση οχημάτων, προκαλώντας ένταση και χρήση χημικών. Οι αγρότες της περιοχής, συνεχίζουν και σήμερα τους αποκλεισμους, σε Περιμετρική Πάτρας, φανάρια Κάτω Αχαΐας και ποταμό Σελινούντα στην Αιγιάλεια.

Στο λιμάνι του Βόλου, το οποίο αποκλείστηκε τόσο από αγρότες με τρακτέρ όσο και από ψαράδες «από ξηράς και θαλάσσης», σημειώθηκαν επεισόδια με τις αστυνομικές δυνάμεις λίγο μετά τη μία το μεσημέρι. Οι αγρότες αποχώρησαν αργότερα, επιστρέφοντας στα μπλόκα τους.

Ένταση στα Πράσινα Φανάρια

Ένταση σημειώθηκε και στα Πράσινα Φανάρια της Θεσσαλονίκης, όταν –όπως αναφέρθηκε– οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έλεγχο σε αγρότη που είχε μεταβεί μέσω παρακαμπτήριας οδού στο χωράφι του. Η απαίτηση για ταυτοποίηση στοιχείων, λόγω φόβων της ΕΛ.ΑΣ. για πιθανή «περικύκλωση» του αεροδρομίου από μεμονωμένα τρακτέρ, προκάλεσε λογομαχίες και αψιμαχίες. Ένας αγρότης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με αδιαθεσία από την ένταση και την ατμόσφαιρα.

Παράλληλα, στα Πράσινα Φανάρια επιδόθηκε και το πρώτο κατασχετήριο σε αγρότη, ύψους 2.000 ευρώ, για ληξιπρόθεσμες οφειλές σε λιπάσματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος ανέμενε μεγαλύτερες πληρωμές από την ΑΑΔΕ, οι οποίες τελικά δεν επιβεβαιώθηκαν.

Η αστυνομία έχει επίσης ταυτοποιήσει τέσσερα άτομα από Γαλάτιστα, Καλλικράτεια και Σήμαντρα, για συμμετοχή στα επεισόδια της περασμένης Παρασκευής στο ίδιο σημείο.

Σημερινά και αυριανά μέτωπα

Για αύριο, Παρασκευή οι αγρότες των τεσσάρων μπλόκων της Θεσσαλονίκης σχεδιάζουν αποκλεισμό του λιμανιού της πόλης, επιχειρώντας να φτάσουν με τρακτέρ από νωρίς το πρωί. Ωστόσο, θεωρείται δύσκολο να επιτραπεί η είσοδος όλων των οχημάτων στον αστικό ιστό.

Στη Λάρισα, αγρότες αναμένεται να κινηθούν με τρακτέρ προς τα πολιτικά γραφεία βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος, ώστε να παραδώσουν τα αιτήματά τους, μεταξύ άλλων και στον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Τσιάρα.

Το βάρος στρέφεται πλέον στη μεγάλη πανελλαδική διάσκεψη του Σαββάτου στη Νίκαια, στο μεγαλύτερο μπλόκο της χώρας, όπου θα αποφασιστεί η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων και το ενδεχόμενο συγκρότησης επιτροπής που θα ζητήσει συνάντηση με τον πρωθυπουργό για τα αιτήματα του αγροτικού κόσμου.