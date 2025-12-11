Νέα συνάντηση, στις 17 Δεκεμβρίου, στην Αθήνα, με Κυρανάκη για την αναστολή δρομολογίων του Οδοντωτού

Μετά τις κινητοποιήσεις και τη διπλή διαμαρτυρία σε Διακοπτό και Καλάβρυτα τη Δευτέρα, ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, Κώστας Κυρανάκης, θα συναντήσει την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου στην Αθήνα τους Δημάρχους Αιγιαλείας, Τάκη Ανδριόπουλο, και Καλαβρύτων, Αθανάσιο Παπαδόπουλο, για το θέμα του Οδοντωτού.

Η συνάντηση έρχεται μετά την ανακοίνωση της Hellenic Train για την αναστολή των απογευματινών δρομολογίων, που είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Οι δύο Δήμαρχοι είχαν προηγουμένως επισκεφθεί το Υπουργείο, τονίζοντας την ανάγκη συντήρησης και αναβάθμισης της ιστορικής σιδηροδρομικής γραμμής, σημαντικής για τον τουρισμό, τον πολιτισμό και την τοπική οικονομία.

Στη νέα συνάντηση θα συζητηθούν τα νέα δεδομένα και το ευρύ διεκδικητικό μέτωπο που έχει διαμορφωθεί με τη συνεργασία Περιφέρειας, Δήμων, τοπικών κοινωνιών, επαγγελματικών τάξεων και παραγωγικών φορέων. Παράλληλα, υπάρχει αρνητικό προηγούμενο, καθώς η Hellenic Train προχώρησε μονομερώς στη μείωση των δρομολογίων, ενώ εξετάζεται και νέα περικοπή.