Αγρότες: Δικογραφία για τα επεισόδια στη Γέφυρα Ρίου- Αντιρρίου

Δικογραφία σχηματίστηκε από τις αστυνομικές αρχές για τα επεισόδια που σημειώθηκαν χθες στη Γέφυρα, κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης των αγροτών.

Η δικογραφία, κατά αγνώστων, περιλαμβάνει τα αδικήματα της Παρακώλυσης Συγκοινωνιών, Διατάραξης Κοινής Ειρήνης, Απείθειας, Βίας κατά Υπαλλήλων και Δικαστικών Προσώπων, καθώς και Απόπειρας Επικίνδυνης Σωματικής Βλάβης.

Εξετάζονται και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.