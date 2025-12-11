Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Σε κρίσιμη κατάσταση 51χρονος εργάτης μετά από πτώση σε οικοδομή

Πάτρα: Σε κρίσιμη κατάσταση 51χρονος εργ...

Το ατύχημα σημειώθηκε σε νεοαναγειρόμενη οικοδομή στην οδό Ελληνος Στρατιώτου

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου ένας 51χρονος εργάτης αλβανικής υπηκοότητας, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά χθες σε εργατικό ατύχημα σε νεοαναγειρόμενη οικοδομή στην οδό Ελληνος Στρατιώτου, στην Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας έπεσε από τον τρίτο όροφο σε κενό φρεατίου ανελκυστήρα και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ.

Στο σημείο έσπευσε η αστυνομία, η οποία προχώρησε στη σύλληψη του επιβλέποντος του έργου, ο οποίος στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος, ενώ οι αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος.

Ειδήσεις Τώρα

Τροχαίο δυστύχημα στη Γλυφάδα- Νεκρός μοτοσικλετιστής

Ηλεία: Απαλλάχθηκε πατέρας για βιασμό που κατήγγειλε η κόρη

Νέα συνάντηση, στις 17 Δεκεμβρίου, στην Αθήνα, με Κυρανάκη για την αναστολή δρομολογίων του Οδοντωτο

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Εργατικό Ατύχημα

Ειδήσεις