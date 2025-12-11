Πάτρα: Σε κρίσιμη κατάσταση 51χρονος εργάτης μετά από πτώση σε οικοδομή

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου ένας 51χρονος εργάτης αλβανικής υπηκοότητας, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά χθες σε εργατικό ατύχημα σε νεοαναγειρόμενη οικοδομή στην οδό Ελληνος Στρατιώτου, στην Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας έπεσε από τον τρίτο όροφο σε κενό φρεατίου ανελκυστήρα και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ.

Στο σημείο έσπευσε η αστυνομία, η οποία προχώρησε στη σύλληψη του επιβλέποντος του έργου, ο οποίος στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος, ενώ οι αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος.