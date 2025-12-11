Πάτρα: Σε κρίσιμη κατάσταση 51χρονος εργάτης μετά από πτώση σε οικοδομή

Το ατύχημα σημειώθηκε σε νεοαναγειρόμενη οικοδομή στην οδό Ελληνος Στρατιώτου
Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου ένας 51χρονος εργάτης αλβανικής υπηκοότητας, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά χθες σε εργατικό ατύχημα σε νεοαναγειρόμενη οικοδομή στην οδό Ελληνος Στρατιώτου, στην Πάτρα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας έπεσε από τον τρίτο όροφο σε κενό φρεατίου ανελκυστήρα και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ.
Στο σημείο έσπευσε η αστυνομία, η οποία προχώρησε στη σύλληψη του επιβλέποντος του έργου, ο οποίος στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος, ενώ οι αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr