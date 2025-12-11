Πάτρα: 89χρονη σκότωσε δύο κουτάβια και χτύπησε 25χρονο

Σοβαρό περιστατικό κακοποίησης ζώων και αλληλοτραυματισμού σημειώθηκε στην Πάτρα, όταν μία 89χρονη συνελήφθη επ’ αυτοφώρω να θανατώνει δύο κουτάβια που διατηρούσε σε οικόπεδο ιδιοκτησίας της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 25χρονος που αντιλήφθηκε το περιστατικό προσπάθησε να αποτρέψει την ηλικιωμένη και της πέταξε πέτρα, τραυματίζοντάς την ελαφρά. Τότε η 89χρονη, κρατώντας μεταλλικό αντικείμενο με το οποίο φέρεται να είχε σκοτώσει τα κουτάβια, τον χτύπησε στο κεφάλι.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι διενήργησαν αυτοψία και διαπίστωσαν τον θάνατο των ζώων.

Με εντολή του εισαγγελέα, ο 25χρονος αφέθηκε ελεύθερος, ενώ η 89χρονη κρατείται και θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα για κακουργηματική πράξη βάσει της νομοθεσίας περί δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς, για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.