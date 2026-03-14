Λίβανος: Τουλάχιστον 826 νεκροί και πάνω από 2000 τραυματίες

Οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί έχουν προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 826 ανθρώπων, μεταξύ αυτών 106 παιδιά, ενώ 2.009 έχουν τραυματιστεί στον Λίβανο από την έναρξη της σύγκρουσης μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ στις 2 Μαρτίου, όπως ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Μεταξύ των θυμάτων, οι αρχές καταμετρούν 31 μέλη ιατρικού προσωπικού που σκοτώθηκαν, μετά τον εντοπισμό μιας ακόμη σορού έπειτα από ένα πλήγμα στο νότιο τμήμα της χώρας σήμερα.