Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση στη Γαστούνη

Ελέγχθηκαν 62 άτομα και 26 οχήματα

Στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, πραγματοποιήθηκε χθες 13-03-2026, στην περιοχή
Γαστούνης του Δήμου Πηνειού, εντός και πέριξ καταυλισμών, αστυνομική επιχείρηση από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Ηλείας.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας (Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας, Ομάδα
Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, Αστυνομικό Τμήμα Πηνειού και Ομάδα Πρόληψης και Διαμεσολάβησης Α.Τ Πηνειού, Αστυνομικό Τμήμα Βουπρασίας, Αστυνομικό Τμήμα Ανδραβίδας Κυλλήνης και συνοδός αστυνομικός με σκύλοανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών).

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης:

• Ελέγχθηκαν -62- άτομα και -26- οχήματα.
• Διενεργήθηκαν -7- έρευνες σε οικίες.
• Προσήχθησαν -5- άτομα.

• Συνελήφθησαν -2- άτομα :
o (1) άτομο για ληστεία και διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών
o (1) άτομο για στέρηση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

Κατασχέθηκαν :
• -2- αλυσοπρίονα,
• -1- χορτοκοπτικό μηχάνημα και
• Ηλεκτρικές συσκευές

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας / Παράλληλη Έδρα Αμαλιάδας.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Αστυνομία Γαστούνη
Ειδήσεις
Κοινωνία
824195
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις